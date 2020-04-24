В РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет - газета

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Разработка системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет ставить помехи гиперзвуковым летательным аппаратам (ГЗЛА) противника, началась в России, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Разработка новой системы РЭБ уже началась. Она должна уметь отражать удары и ставить помехи всем уже существующим и перспективным ГЗЛА. Система защитит важные военные и гражданские объекты - командные пункты и пусковые установки стратегических ядерных сил, а также заводы, аэродромы и транспортные узлы", - говорится в публикации.

Новинка, пишет газета, сможет подавлять прицельные устройства ГЗЛА на конечном участке траектории полета. Это помешает нанести точный удар боеприпасам с оптико-электронными, радиолокационными и спутниковыми головками самонаведения.

"Эксперты отмечают, что система не должна позволить поразить цели ГЗЛА даже в том случае, когда они прорвутся через комплексы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказано в публикации.

О разработках гиперзвукового оружия официально, помимо России, объявили в США и Китае. США заявили, что данное направление у них в приоритете. Сейчас на стадии испытаний находятся девять прототипов с неядерными боевыми частями. ВВС страны собираются оснастить гиперзвуковыми крылатыми ракетами стратегические бомбардировщики B-52. Флот поставит такие боеприпасы на эсминцы, крейсеры и подводные лодки. Озвучивались планы установить такие боеприпасы малой и средней дальности на мобильное шасси.