Заявка на работу OneWeb в России оформляется, несмотря на заявление компании о банкротстве

Если ситуация пойдет по пессимистичному сценарию, заявку отзовут, сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совместное российско-британское предприятие OneWeb продолжает работу над заявкой по выделению частот для функционирования сети OneWeb в России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

В конце марта британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте компании.

"Пока работы идут в плановом режиме", - сказал Черенков.

По его словам, если ситуация пойдет по пессимистичному сценарию, заявку отзовут или не будут подавать. "Пока мы придерживаемся истории той, что даже если у компании появится дополнительный инвестор, то она не приостанавливает свою работу", - отметил Черенков.

В целом, вариантов достаточно много, подчеркнул он. "Что касается просто использования этих частот, я думаю, что и у "Гонца" есть серьезные планы на них", - заключил Черенков.

В 2017 году OneWeb (совместное предприятие OneWeb и АО "Спутниковая система "Гонец") подало заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос частот. С тех пор она несколько раз выносилась на обсуждение на заседания госкомиссии. Позже британская компания отозвала заявку, чтобы дополнить информацию в соответствии с требованиями законодательства и вновь подать ее на рассмотрение.

Во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что сейчас как минимум девять пусков оказались в зоне риска из-за банкротства британской компании OneWeb и коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что это большая проблема, потому что аппараты, которые должны были выводиться на орбиту с российских космодромов, физически просто не прибывают в РФ.