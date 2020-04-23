Глава Генштаба ВС РФ будет утверждать технические требования для экспортных вооружений - указ

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин наделил начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) полномочиями утверждать технические требования для экспортных вооружений.

Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на портале правовой информации.

Согласно указу, в компетенцию главы Генштаба ВС РФ войдет утверждение тактико-технических требований к образцам вооружений и военной техники, разрешенным для экспорта. Кроме того, в его полномочия войдёт утверждение экспортной комплектации для таких вооружений.

В документе также указано, что начальник Генштаба будет утверждать положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта.