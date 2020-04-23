Войти
Интерфакс-АВН

Глава Генштаба ВС РФ будет утверждать технические требования для экспортных вооружений - указ

462
0
+1
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин наделил начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) полномочиями утверждать технические требования для экспортных вооружений.

Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на портале правовой информации.

Согласно указу, в компетенцию главы Генштаба ВС РФ войдет утверждение тактико-технических требований к образцам вооружений и военной техники, разрешенным для экспорта. Кроме того, в его полномочия войдёт утверждение экспортной комплектации для таких вооружений.

В документе также указано, что начальник Генштаба будет утверждать положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.05.2019
Оружие века: Путин обсудит с военными новые лазеры
20.05.2019
В Роскосмосе назвали рабочими спутники, передающие данные в интересах Минобороны
19.07.2018
"Сармат" встает на путь летной подготовки
13.02.2015
Министр обороны: российское оружие усилило армию Венесуэлы
05.12.2013
Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А завершил первый этап государственных совместных испытаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 21:25
  • 35
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:55
  • 3
Сталин как антикризисный новатор
  • 23.04 20:49
  • 6
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 19:06
  • 657
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 23.04 18:30
  • 22
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 18:19
  • 1
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 23.04 17:21
  • 2
МЧС опробует IT-приложение для борьбы с пожарами
  • 23.04 16:28
  • 110
Выборы в США 2016
  • 23.04 12:16
  • 1
В США определились с новой крылатой ядерной ракетой