Войти
Интерфакс-АВН

Число заболевших коронавирусом на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" превысило 700 моряков

177
0
0
Американский атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt типа Nimitz перед прибытием на Гуам, март 2020 года
Американский атомный авианосец CVN 71 Theodore Roosevelt типа Nimitz перед прибытием на Гуам, март 2020 года.
Источник изображения: Nicholas Huynh / ВМС США

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере уже у 710 членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") выявлено заболевание коронавирусом, сообщили ВМС США.

На данный момент протестировано 94% членов команды авианосца, который уже почти месяц как прекратил операции в зоне Тихого океана из-за вспышки COVID-19 на его борту. У 3 тыс. 872 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат.

Большая часть команды авианосца - 4 тыс. 158 моряков (из всех 4,8 тыс.) переведена на берег на карантин. Девять человек госпитализированы. Один из моряков умер от заражения.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

В настоящее время на авианосце осуществляется широкомасштабная санитарная обработка. Продолжается также осмотр моряков.

Между тем, командующий американскими войсками на Гуаме контр-адмирал Джон Менони на этой неделе заявил: "В предстоящие несколько недель мы вернем большую часть его команды на корабль, и в ближайшем будущем они должны будут выйти в море".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
02.04.2020
Заражение коронавирусом экипажа американского атомного авианосца Theodore Roosevelt
10.03.2020
Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" вошел в Восточное Средиземноморье
01.02.2019
Самолетам не сесть: самый дорогой авианосец США сбоит
30.10.2017
Пентагон: отправка трех ударных групп к Корейскому полуострову не связана с угрозой
24.10.2016
Касаться палубы с 20-сантиметровой точностью
04.09.2013
Авианосная ударная группа ВМС США с тяжелым атомным авианосцем "Нимиц" вошла в Красное море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 21:25
  • 35
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:55
  • 3
Сталин как антикризисный новатор
  • 23.04 20:49
  • 6
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 19:06
  • 657
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 23.04 18:30
  • 22
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 18:19
  • 1
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 23.04 17:21
  • 2
МЧС опробует IT-приложение для борьбы с пожарами
  • 23.04 16:28
  • 110
Выборы в США 2016
  • 23.04 12:16
  • 1
В США определились с новой крылатой ядерной ракетой