NI о решении Индии по Су-57: Одно дело набросать самолёт на бумаге, другое - построить и заставить летать

В американском журнале The National Interest вышел материал, в котором автор пытается анализировать вопрос с отказом Индии от приобретения российских истребителей Су-57. Автор пишет: «Так почему Индия отказалась от российского Су-57? По словам представителей индийских ВВС, он очень дорогой, плохо сконструирован, а также обладает ненадёжными двигателями. Правда ли это?»

Автор в самом начале материала делает определённую ошибку. Ведь индийские ВВС отказались не от Су-57, а от совместной работы над программой FGFA. Именно о нежелании дальнейшей совместной с Россией работы над программой истребителя нового поколения и объявили власти Индии. Разговора о том, чтобы поставить Индии Су-57 пока (официально) не шло. Главная причина в том, что истребитель пятого поколения Су-57 пока не поставлен в ВКС России.

Но в статье автор NI всё же упоминает программу российско-индийского сотрудничества. В статье он пишет:

Ситуация с Су-57 могла бы сложиться иначе. Ещё в начале 2018 года Индия совместно с Россией разрабатывала истребитель-невидимку, предоставляя наличные деньги, что давало коммерческую жизнеспособность проблемному проекту. Но Нью-Дели отказался от соглашения по совместной разработке в апреле 2018 года.

По словам автора статьи, индийские жалобы вскрыли следующую проблему: "одно дело набросать усовершенствованный военный самолет на бумаге и совсем другое - построить и заставить его летать".

Автор утверждает, что Индия планировала купить 144 истребителя-невидимки. Но то, как проводились работы в рамках программы, её не удовлетворили. Теперь Индия, как известно, пытается создавать самолёт 5 поколения самостоятельно.

А по мнению автора другого издания, Business Standard, отказ Индии от совместной с РФ программы был политически мотивирован. И в самой Индии по этому поводу звучали заявления о том, что решающую роль сыграли договорённости с Францией о покупке Rafale. В оппозиционных кругах называют сделку с Францией «носящей следы коррупции». Причиной такой версии стала чрезмерно высокая стоимость контракта на истребители французского производства.