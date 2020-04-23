Войти
Военное обозрение

NI о решении Индии по Су-57: Одно дело набросать самолёт на бумаге, другое - построить и заставить летать

145
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

В американском журнале The National Interest вышел материал, в котором автор пытается анализировать вопрос с отказом Индии от приобретения российских истребителей Су-57. Автор пишет: «Так почему Индия отказалась от российского Су-57? По словам представителей индийских ВВС, он очень дорогой, плохо сконструирован, а также обладает ненадёжными двигателями. Правда ли это?»

Автор в самом начале материала делает определённую ошибку. Ведь индийские ВВС отказались не от Су-57, а от совместной работы над программой FGFA. Именно о нежелании дальнейшей совместной с Россией работы над программой истребителя нового поколения и объявили власти Индии. Разговора о том, чтобы поставить Индии Су-57 пока (официально) не шло. Главная причина в том, что истребитель пятого поколения Су-57 пока не поставлен в ВКС России.

Но в статье автор NI всё же упоминает программу российско-индийского сотрудничества. В статье он пишет:

Ситуация с Су-57 могла бы сложиться иначе. Ещё в начале 2018 года Индия совместно с Россией разрабатывала истребитель-невидимку, предоставляя наличные деньги, что давало коммерческую жизнеспособность проблемному проекту. Но Нью-Дели отказался от соглашения по совместной разработке в апреле 2018 года.

По словам автора статьи, индийские жалобы вскрыли следующую проблему: "одно дело набросать усовершенствованный военный самолет на бумаге и совсем другое - построить и заставить его летать".

Автор утверждает, что Индия планировала купить 144 истребителя-невидимки. Но то, как проводились работы в рамках программы, её не удовлетворили. Теперь Индия, как известно, пытается создавать самолёт 5 поколения самостоятельно.

А по мнению автора другого издания, Business Standard, отказ Индии от совместной с РФ программы был политически мотивирован. И в самой Индии по этому поводу звучали заявления о том, что решающую роль сыграли договорённости с Францией о покупке Rafale. В оппозиционных кругах называют сделку с Францией «носящей следы коррупции». Причиной такой версии стала чрезмерно высокая стоимость контракта на истребители французского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Продукция
FGFA
Rafale
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
13.02.2014
Су-35, истребитель на грани двух поколений
13.02.2013
Проигрываем ли мы индийский рынок?
24.12.2012
В рамках визита Владимира Путина в Индию ожидается подписание ряда крупных контрактов в сфере ВТС
21.05.2012
FGFA нужен Индии для прыжка в будущее
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 02:56
  • 33
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 01:45
  • 13
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 23.04 01:24
  • 16
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 23.04 01:19
  • 15
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 01:10
  • 9
Время считать «Калибры» и собирать «Томагавки»
  • 23.04 00:59
  • 7
Оружие будущего – боеголовки РЭБ
  • 23.04 00:39
  • 17
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 23.04 00:28
  • 15
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 00:06
  • 90
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 22.04 23:57
  • 1
США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия
  • 22.04 23:50
  • 1
«Если бы МО РФ верило в планы по «Армате», не стало бы заказывать партию Т-90М» - польские рассуждения
  • 22.04 23:09
  • 7
«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»
  • 22.04 22:41
  • 5
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 22.04 21:03
  • 5
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 22.04 21:00
  • 343
Страна не работает до 30 апреля