Войти
Военное обозрение

Посольство США в Киеве заявило о мирных исследованиях биолабораторий на Украине

135
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские биолаборатории, расположенные на территории Украины, работают на законных основаниях, проводят мирные исследования и разработку вакцин от болезней. С таким заявлением выступило посольство США в Киеве.

Американское посольство на Украине отреагировало на заявление украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о том, что биолаборатории США, расположенные на украинской территории, могут быть эпицентрами эпидемий. В заявлении американских дипломатов говорится, что на Украине работает "программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США" по согласованию с правительством Украины. Вся работа биолабораторий согласована, в них проводятся только мирные исследования и разрабатываются вакцины.

Отмечается, что совместный Международный научно-технический центр на Украине действует в соответствии с международным соглашением 1993 года, а версии об угрозе американских биолабораторий появляются под воздействием "российской дезинформации".

Ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовали от украинских властей провести проверку всех 15 военных биолабораторий, расположенных на территории страны, так как после появления последних в районах их расположения были замечены вспышки опасных инфекционных заболеваний.

Необходимо отметить, что в 2013 году в работе ряда американских военных лабораторий на Украине были обнаружены грубые нарушения, которые могли привести к утечке штаммов опасных бактерий. По их итогам было принято решение о прекращении сотрудничества США и Украины в сфере биологических исследований, однако последовавший майдан и приход к власти Порошенко оставили все как есть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
07.12.2018
США направили эсминец с "Томагавками" в район залива Петра Великого
16.01.2017
Польша объявляет пересмотр европейских границ
28.06.2016
Индия получит доступ к технологиям израильской ПРО "Хец-2"
05.12.2014
Россия — двигатель Конгресса
28.07.2014
Санкции без границ
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 02:56
  • 33
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 01:45
  • 13
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 23.04 01:24
  • 16
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 23.04 01:19
  • 15
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 01:10
  • 9
Время считать «Калибры» и собирать «Томагавки»
  • 23.04 00:59
  • 7
Оружие будущего – боеголовки РЭБ
  • 23.04 00:39
  • 17
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 23.04 00:28
  • 15
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 00:06
  • 90
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 22.04 23:57
  • 1
США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия
  • 22.04 23:50
  • 1
«Если бы МО РФ верило в планы по «Армате», не стало бы заказывать партию Т-90М» - польские рассуждения
  • 22.04 23:09
  • 7
«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»
  • 22.04 22:41
  • 5
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 22.04 21:03
  • 5
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 22.04 21:00
  • 343
Страна не работает до 30 апреля