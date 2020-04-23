Посольство США в Киеве заявило о мирных исследованиях биолабораторий на Украине

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Американские биолаборатории, расположенные на территории Украины, работают на законных основаниях, проводят мирные исследования и разработку вакцин от болезней. С таким заявлением выступило посольство США в Киеве.

Американское посольство на Украине отреагировало на заявление украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о том, что биолаборатории США, расположенные на украинской территории, могут быть эпицентрами эпидемий. В заявлении американских дипломатов говорится, что на Украине работает "программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США" по согласованию с правительством Украины. Вся работа биолабораторий согласована, в них проводятся только мирные исследования и разрабатываются вакцины.

Отмечается, что совместный Международный научно-технический центр на Украине действует в соответствии с международным соглашением 1993 года, а версии об угрозе американских биолабораторий появляются под воздействием "российской дезинформации".

Ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовали от украинских властей провести проверку всех 15 военных биолабораторий, расположенных на территории страны, так как после появления последних в районах их расположения были замечены вспышки опасных инфекционных заболеваний.

Необходимо отметить, что в 2013 году в работе ряда американских военных лабораторий на Украине были обнаружены грубые нарушения, которые могли привести к утечке штаммов опасных бактерий. По их итогам было принято решение о прекращении сотрудничества США и Украины в сфере биологических исследований, однако последовавший майдан и приход к власти Порошенко оставили все как есть.