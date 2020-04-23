Главная задача Польши – убедить Запад, что она не враг России

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Глава Центра стратегических исследований в Варшаве Витольд Юраш считает важным для Польши убедить партнеров в лояльном отношении к России. Он утверждает, что Польша не считает Российскую Федерацию своим врагом, хотя многие пытаются убедить мировую общественность в обратном.

Об этом Юраш написал в статье, опубликованной на польском интернет-портале Onet.pl.

Поводом для написания его статьи стал 100-летний юбилей со дня подписания Варшавского соглашения между польским президентом Юзефом Пилсудским и главой УНР Симоном Петлюрой. Тогда стороны договорились о создании «антибольшевистского пакта», направленного против Советской России.

В статье Юраш высказывает оригинальную мысль, что недипломатичное с виду поведение российских дипломатов по отношению к Польше является признаком их высокого профессионализма.

Зачастую высказывания представителей МИД РФ о Польше бывают очень резкими, поэтому может сложиться впечатление, что российские дипломаты стремятся максимально ухудшить отношения между двумя странами. На самом деле, по мнению Юраша, цель абсолютно другая.

Чтобы ослабить влияние Варшавы на Украину, Москва старается убедить ЕС и НАТО, что польские власти выступают с русофобских позиций. А так как поляки относятся к России предвзято, то ничего конструктивного предложить не могут, поэтому мнение Варшавы в расчет принимать не стоит.

Юраш считает, что для Польши важно убедить Запад в обратном.

Ранее руководитель Центра стратегических исследований Витольд Юраш находился на дипломатической работе, занимая посты первого и второго секретаря польского посольства в России.