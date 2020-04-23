Все авиастроительные заводы России возобновили работу - глава ОАК

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Все авиастроительные заводы России, прежде всего выполняющие гособоронзаказ, вернулись к работе, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на заседании Бюро Союза машиностроителей.

"О состоянии работы предприятий авиастроения в ходе видеоконференции доложил вице-президент Союзмаша, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. Он сообщил, что все предприятия группы ОАК, выполняющие государственные контракты, прежде всего по ГОЗ, возобновили работу", - сказали в пресс-службе Союзмаша.

По словам главы ОАК, отрасли нужны меры поддержки, которые должны обеспечить устойчивость функционирования в будущем.

"Сейчас важно обеспечить выпуск гражданских воздушных судов в интересах ожидаемого на следующем этапе восстановления спроса и увеличения авиационной мобильности населения, а также загрузить мощности по производству военной техники в рамках опережающих поставок", - процитировали в пресс-службе слова Слюсаря.

В СоюзМаше отметили, что все члены Бюро уделили особое внимание необходимости сохранения утвержденных объемов гособоронзаказа.

В пресс-службе сообщили, что расширенное заседание Бюро Союзмаша под председательством его руководителя, главы Ростеха Сергея Чемезова состоялось 21 апреля. Темой обсуждения стали меры поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК в текущих экономических условиях.

Ранее сообщалось, что некоторые российские предприятия приостановили работу после объявления 30 марта "нерабочего периода", однако затем постепенно наращивали количество сотрудников на производстве.