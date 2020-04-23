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Интерфакс-АВН

Российские промышленники сформировали предложения по поддержке предприятий - Чемезов

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Промышленность сформировала предложения по поддержки отрасли в нынешних условиях, часть из них направлена в Госсовет РФ, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Часть наших предложений уже включена в пакет мер, направленных в адрес рабочей группы Госсовета РФ по теме "Промышленность", ряд предложений вошел в антикризисный пакет Госдумы, который представлен в правительство", - заявил Чемезов на заседании Бюро Союза машиностроителей России. Слова Чемезова привели в пресс-службе Союзмаша РФ.

Вместе с тем Чемезов отметил, что "ситуация меняется динамично и нам крайне важно сегодня обсудить дополнительные меры, которые будут способствовать нормализации ситуации на предприятиях".

Чемезов заявил, что сформирован пакет из обобщённых инициатив (40 позиций) для направления в адрес руководства страны.

В пресс-службе сообщили, что на мероприятии обсуждались следующие меры поддержки: доступ реальных производств к кредитам для восполнения оборотных средств через уполномоченные банки с низкой процентной ставкой, докапитализация Фонда развития промышленности, а также снижение требований к банковским гарантиям по обеспечению участия в государственных торгах.

"Вице-президент СоюзМаш России, президент АО "ОСК" Алексей Рахманов подчеркнул, что крайне важным остается вопрос ключевой процентной ставки ЦБ РФ, за счет снижения которой предприятия смогли бы направить ресурсы на решение возникающих системных вопросов в производстве"- заявили в пресс-службе

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОСК
СМР
Персоны
Чемезов Сергей
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