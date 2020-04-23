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ЦАМТО

На верфи в Шанхае на 22 апреля запланирован спуск на воду УДК класса "Тип-075", предназначенного для ВМС НОАК

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Корабль проекта Type 075
Корабль проекта Type 075.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 22 апреля. Как ожидается, на предприятии китайской судостроительной компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding (подразделение China State Shipbuilding Corporation – CSSC) в Шанхае 22 апреля состоится церемония спуска на воду нового десантного корабля, предназначенного для ВМС НОАК.

Как сообщают источники Global Times, им, вероятно, является второй УДК класса "Тип-075". Согласно уведомлению, опубликованному 20 апреля на сайте Управления по безопасности на море Китая, 22 апреля с 13:20 до 14:50 акватория длиной 1500 м и шириной около 350 м вблизи дока будет ограничена для навигации.

Несколько ранее в китайской соцсети Sina Weibo было опубликовано фото, на котором, как заявлено, был изображен второй УДК "Тип-075" в высокой степени готовности, что можно оценивать как признак скорого спуска на воду.

Поскольку на предприятии Hudong-Zhonghua Shipbuilding ведутся работы по строительству второго УДК класса "Тип-075" и в марте СМИ сообщили, что судно, вероятно, скоро будет спущено на воду, ряд китайских экспертов предположили, что уведомление от 20 апреля касается именно этого корабля.

Кроме того, 23 апреля будет отмечаться 71-я годовщина основания ВМС НОАК и спуск на воду второго УДК серии может стать своеобразным "подарком" китайскому флоту.

Как сообщал ЦАМТО, на начальном этапе проекта ВМС НОАК намерены построить три УДК класса "Тип-075". Спуск на воду головного УДК серии состоялся на предприятии Hudong-Zhonghua Shipbuilding 25 сентября 2019 года. Сборка корпуса заняла около 9-10 месяцев. Сборка второго УДК началась летом 2019 года, а третьего, предположительно, в октябре 2019 года. Исходя из графика строительства первого УДК, эксперты полагали, что второй корабль будет спущен на воду ориентировочно в марте 2020 года, третий – в июле 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
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