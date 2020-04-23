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Интерфакс-АВН

Производство тяжелого транспортника Ил-76МД-90А не остановилось из-за коронавируса - ОАК

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Второй построенный в 2019 году на АО "Авииастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203). Ульяновск, октябрь 2019 года
Второй построенный в 2019 году на АО "Авииастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203). Ульяновск, октябрь 2019 года.
Источник изображения: АО "Авиастар-СП"

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Ульяновский завод "Авиастар-СП" продолжает работу, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В настоящее время на заводе активно работают цеха по изготовлению основного изделия - тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А", - заявили в ОАК.

По данным компании, завод "Авиастар-СП", как и другие производственные площадки ОАК, принял меры для противодействия коронавирусной инфекции и обеспечения безопасного рабочего процесса.

"Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, антисептиками, прямо на проходных проводится замер температуры. На предприятии ведется уборка территории с применением дезинфицирующих средств. На заводе действуют здравпункты, куда можно обратиться в случае недомогания", - сказали в ОАК.

15 апреля сообщалось, что очередной построенный для Минобороны РФ транспортник Ил-76МД-90А передан на летные испытания. После завершения летной программы он пополнит базирующийся в Ульяновске авиаполк военно-транспортной авиации.

Как сообщал "Интерфакс", на ульяновском предприятии разворачивается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, однако пока поставки военным выполняются с отставанием от графика. Планировалось, что в 2019 году Минобороны РФ получит 5 таких самолетов, но сообщалось о передаче только трех.

В марте 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил о срыве предприятием "Авиастар-СП" поставок Ил-76МД-90А по гособоронзаказу-2018. В связи с этим была создана постоянно действующая комиссия Минобороны и Минпромторга для "ручного управления" заводом.

По словам Борисова, с 2021 года "Авиастар-СП" должен выйти на производство более 10 транспортников Ил-76МД-90А в год.

Ил-76МД-90А является вторым поколением самолета Ил-76. В отличие от строевых Ил-76МД они оснащены более мощными и экономичными двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн.

По данным производителя, у нового самолета возросла грузоподъемность и дальность доставки десанта и грузов. Так, возможности доставки грузов массой 52 тонны увеличены до 5000 километров. Максимальная нагрузка - до 60 тонн.

Ил-76МД-90А может перевозить 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 - в двухпалубном. Самолет способен перевозить и десантировать современные БМД, БТРД, САУ и другую технику воздушно-десантных войск.

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