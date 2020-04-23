В США показали «прогулку» истребителей F-22 и других военных самолётов в международном аэропорту

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В США решили устроить так называемую «слоновью прогулку» для самолётов 154-го авиакрыла, на данный момент базирующегося на объединённой базе Пёрл-Харбор-Хикам на Гавайских островах.

На взлётно-посадочную полосу в «строевом режиме» вышли восемь истребителей пятого поколения F-22A Raptor из 199-й эскадрильи, а также самолёты C-17A из 204-й эскадрильи и KC-135R из 203-й эскадрильи авиазаправщиков.

Это дефиле американские самолёты совершили на одной из полос, которая помимо военных функций выполняет и гражданские, являясь составной частью аэропорта им.Д.К.Иноуйе. Это самый крупный аэропорт Гавайских островов. Он является международной воздушной гаванью.

Это мероприятие, как сообщается, «должно продемонстрировать нахождение американской авиации в Тихоокеанском регионе в полной боевой готовности».

Напомним, что ранее в Пентагоне высказывались о том, что «не нужно пытаться проверить американские войска на прочность, так как боеготовность американской армии сохраняется в любых условиях».

И, видимо, для тех, кто всё же усомнился в отсутствии проблем у вооружённых сил Соединённых Штатов, устраиваются подобного рода «прогулки», в том числе в гражданских аэропортах.

Самолёты двигались по взлётно-посадочной полосе на дистанции 50-100 м.

В сообщениях американских СМИ говорится о том, что "прохождение самолётов по ВПП аэропорта на Гавайях демонстрирует готовность авиации США к выполнению операций по поддержанию мира".