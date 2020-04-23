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Важное заявление: из-за коронавируса развертывание С-400, купленных Турцией у России, отложено (Yeni Akit, Турция)

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Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство.
Источник изображения: © Отдел информационного обеспечения Балтийского региона | Перейти в фотобанк

Турецкий чиновник заявил, что Анкара не отступится от решения активировать С-400, но запланированное на апрель приведение систем в готовность откладывается. Министерство национальной обороны Турции не сделало заявлений на этот счет. Как отреагировали читатели? Многие недовольны отсрочкой.

Утверждается, что активация зенитной ракетной системы С-400, приобретенной Турцией у России, откладывается из-за вспышки смертельного коронавируса. Установку С-400 планировалось завершить в апреле 2020 года.

"О шагах назад речи не идет, просто отсрочка"

Как сообщает "Рейтер" в статье под заголовком "Коронавирус приостановил противостояние между Турцией и США на почве ракет", турецкий чиновник заявил, что Турция не отступится от решения активировать С-400, но запланированное на апрель приведение систем в готовность откладывается. Чиновник отметил, что задержка может занять несколько месяцев.

В публикации "Рейтер" также сообщается, что Министерство национальной обороны Турции не сделало заявлений на этот счет.

Между США и Турцией возник кризис из-за С-400

Закупка зенитной ракетной системы С-400 у России вызвала кризис в отношениях США и Турции. Белый дом требует не вводить в строй С-400, а Анкара говорит, что системы будут установлены.

Комментарии читателей:

дьявол восприятия=Рейтер: Рейтер - дьявол, формирующий ложное восприятие.

Исмаил: Мы ждем С-500.

ТОЗЕР: Я думаю, что установка С-400 отложена навсегда, попомните мои слова. Наши миллиарды долларов останутся гнить в ангарах. Дай бог, я ошибаюсь.

абдрхман: Мне не понравилась новость. Каждое дело нужно так или иначе своевременно доводить до конца. Особенно когда это так необходимо для безопасности Турецкой Республики.

Огодай: Системы должны были быть активированы в апреле… Если этого не будет, тогда пусть вернут наши два миллиарда долларов…

Исмаил: У меня скромная просьба к нашему уважаемому Министерству национальной обороны. Когда сборка С-400 будет завершена, их обязательно нужно опробовать на предмет действия, дальности, потому что России нельзя доверять. Если не проверить, то и не поймешь, насколько это хороший или плохой товар. Чтобы не потерпеть фиаско, когда системы понадобятся.

Митхатозт: Коронавирус не смертелен. СМИ продолжают нагнетать страх. Если бы он действительно был смертелен, то к настоящему моменту погибла бы уже треть Турции.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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С-400 Триумф
С-500
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