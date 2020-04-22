Оставшиеся на космодроме Куру российские специалисты вылетят в Москву 24 апреля

Работы для безопасного хранения разгонного блока "Фрегат" проводились с соблюдением санитарных эпидемических требований, сообщил заместитель технического руководителя подготовки блока Алексей Шведов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты, которые оставались на космодроме Куру для проведения критически необходимых работ для безопасного хранения разгонного блока "Фрегат", вылетят в Москву 24 апреля. Об этом сообщил заместитель технического руководителя подготовки блока Алексей Шведов.

"Мы вылетаем 24 апреля в Москву из Кайенны через Париж", - сказал он на видео, размещенном во вторник на странице гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.

По словам специалиста, все работы проводились с соблюдением санитарных эпидемических требований."Температура у всех нормальная, заболевших нет", - подчеркнул Шведов.

Ранее Рогозин сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" о предварительном переносе двух пусков российских "Союзов" с космодрома Куру на сентябрь из-за пандемии коронавируса. По его словам, Франция провела эвакуацию своего персонала из Гвианского космического центра на континентальную часть страны из-за случаев заражения коронавирусом в соседнем населенном пункте. Однако 21 российский специалист остался во Французской Гвиане, так как разгонный блок нельзя было оставлять в заправленном состоянии.

Среди перенесенных запусков - отправка на орбиту спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки. Он был запланирован на 6 марта. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат" старт перенесен на сутки. Затем, несмотря на готовность российской стороны обеспечить пуск, заказчик и компания Arianespace приняли решение о замене разгонного блока и переносе старта.