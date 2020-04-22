Самолёты РФ приблизились к эсминцу «Дональд Кук», но их перехватил бельгийский F-16 - сообщение НАТО

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Пресс-служба НАТО опубликовала информацию о том, как истребители альянса поднимались на перехват российских боевых самолётов. Примечательно, что в натовской сводке уже в который раз фигурирует американский эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook).

В сообщении утверждается, что ситуация небе над Балтикой разворачивалась 17 апреля.

Из материала:

Группа российских истребителей появилась в небе над Балтийским морем. Самолёты приближались к эсминцу «Дональд Кук» ВМС США. На перехват с аэродрома Шяуляй (Литовская Республика) был поднят истребитель F-16 ВВС Бельгии. Он перехватил группу истребителей ВВС Российской Федерации над морем.

Далее пресс-служба НАТО делится кадрами, снятыми из кабины бельгийского истребителя, находившегося в Литве в рамках «миссии по охране воздушного пространства на восточном фланге НАТО (Baltic Air Policing)». На представленных кадрах можно увидеть, как F-16 ВВС Бельгии сопровождает российские самолёты. Среди них – два Су-24. Заявлено, что они несли ракеты Х-25 класса "воздух-поверхность".

Без скромности пресс-служба НАТО добавляет к видеоролику титр о «профессионализме бельгийского лётчика» и о том, что натовская авиация, дислоцированная в Прибалтике, готова к выполнении задач в режиме 24/7.

Следует отметить, что российские боевые самолёты двигались в международном воздушном пространстве. На какое конкретно расстояние они "приблизились" к американскому эсминцу, не сообщается. Не сообщается и того, что вообще американский боевой корабль делал неподалёку от морских границ России.