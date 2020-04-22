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Военное обозрение

«Если бы МО РФ верило в планы по «Армате», не стало бы заказывать партию Т-90М» - польские рассуждения

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Источник изображения: topwar.ru

В европейской прессе публикуются оценки заявления, сделанного главой Минпромторга России Денисом Мантуровым об испытаниях новейшего танка Т-14 «Армата» в САР. Особенно живую реакцию на такое заявление российского чиновника продемонстрировали в средствах массовой информации Польши.

Обозреватель Матеуш Зилонка (Mateusz Zielonka) рассказал читателям о том, что на сегодняшний день в России произведены около двух десятков единиц бронетехники на платформе «Армата». Это танки Т-14 и БМП Т-15. При этом автор напомнил, что до конца 2021 года в ВС РФ намерены поставить 132 единицы такой техники.

Материал с информацией об испытаниях в Сирии танка Т-14 «Армата» вызвал волну обсуждения среди польских экспертов и обычных читателей.

Среди комментариев можно встретить как трезвые оценки, так и откровенные попытки посмеяться над тем, что пока Т-14 не поставлены на вооружение танковых подразделений Вооружённых сил России.

Один из подобного рода комментариев в польском издании Defence24:

Предполагался ввод в строй 2300 таких бронемашин. Но теперь все знают о провале. Единственное, о чём можно говорить: первый из них (танков) не упадёт на землю, как это было с Су (57).

Несколько других комментариев:

А я не считаю, что само российское министерство обороны верит в реалистичность планов поставки Т-14 в количестве 300-400 единиц к 2027 году, иначе они не стали бы заказывать крупную партию Т-90М.

Они оценили наши возможности и поняли, что хватит и 300 штук.

Другой пользователь вспоминает недавно вышедший на одном из западных ресурсов ролик и заявляет, что «Т-14 – танк со слабой системой стабилизации».

Речь идёт о ролике, где была продемонстрирована нарезка из кадров выстрелов танка «Абрамс», а также российских Т-14, китайских и корейских танков. Неизвестный автор попытался показать, что американский танк «превосходит» другие танки по стабилизации.

Ещё один комментарий:

Собственно, зачем они отправляли Т-14 в Сирию. В самой России есть немало засушливых районов. Или они хотят как с С-400, которые просто стоят и ни в кого не стреляют.

Видимо, польский автор этого комментария полагает, что если ЗРК развёрнут на местности, то он обязательно должен палить изо дня в день.

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