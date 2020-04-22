Остановка предприятий из-за коронавируса серьезно сказалась на поставках техники для вооруженных сил США - Пентагон

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Самые серьезные последствия для вооруженных сил США из-за остановки предприятий в стране в связи с коронавирусом "произошли в поставках авиационной техники, судостроении и запусках космических аппаратов", сообщила на пресс-конференции в понедельник заместитель министра обороны Соединенных Штатов по закупкам Эллен Лорд.

По ее словам, также негативное влияние оказывает закрытие ряда предприятий в Мексике.

Лорд сообщила, что она работает с государственным департаментом США и мексиканским правительством, чтобы попытаться возобновить работу этих компаний. "Эти компании особенно важны для производства наших самолетов в США", - добавила она.

Лорд отметила, что Агентство по управлению оборонными контрактами тщательно отслеживает состояние индустриальной базы крупных компаний, обеспечивающих поставки в вооруженные силы, а Оборонное логистическое агентство следит за мелкими поставщиками.