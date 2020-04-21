Способное достроить "Северный поток — 2" судно отправилось в Египет

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и отправилось в египетский Порт-Саид, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Судно отбыло из Находки в середине февраля и отправилось в Сингапур, после этого оно многократно меняло пункт назначения.

С 2016 года "Академик Черский" находится в эксплуатации ООО "Газпром флот".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы.

После этого глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российская сторона рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного варианта для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.

Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".

При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств.