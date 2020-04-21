Войти
РИА Новости

Способное достроить "Северный поток — 2" судно отправилось в Египет

248
0
0
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский".
Источник изображения: © Фото : Газпром флот

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и отправилось в египетский Порт-Саид, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Судно отбыло из Находки в середине февраля и отправилось в Сингапур, после этого оно многократно меняло пункт назначения.

С 2016 года "Академик Черский" находится в эксплуатации ООО "Газпром флот".

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы.

После этого глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российская сторона рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного варианта для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Часть государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.

Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".

При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Латвия
Литва
Польша
Россия
Сингапуp
США
Украина
Швейцария
Похожие новости
21.01.2020
Россия – лидер по инновациям на постсоветском пространстве
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.04 04:44
  • 1
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 04:41
  • 1
«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе
  • 21.04 04:37
  • 1
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 21.04 04:01
  • 2056
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 02:32
  • 608
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 01:54
  • 41
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 21.04 00:47
  • 7
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 21.04 00:41
  • 4
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
  • 20.04 23:57
  • 15
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 23:36
  • 2
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 22:23
  • 32
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 22:21
  • 166
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 21:25
  • 17
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 21:13
  • 6
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 20:35
  • 1
Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ