Сотрудничество с другими странами по борьбе с коронавирусом - это не игра в одни ворота, оно будет продолжено - Путин

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество с зарубежными партнерами по борьбе с коронавирусом будет продолжено, они также оказывают помощь России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Что я в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота. Это не дорога с односторонним движением", - сказал он в понедельник на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент рассказал, что Россия закупает в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. "Это сотрудничество растет", - сказал Путин.

По его словам, на следующий день после того, как самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты прибыл в США, был заключен контракт на поставку датчиков потока воздуха. Президент отметил, что эти датчики необходимы для производства ИВЛ в РФ. "Это сотрудничество будет и дальше развиваться, уверен", - сказал Путин.

"Есть и вещи, которые мы делаем с нуля, делаем достаточно эффективно. Например, мы никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых дыхательных контуров", - продолжил Путин.

За апрель будет произведено 80 тысяч таких контуров, с мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно, добавил он.