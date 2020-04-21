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Интерфакс-АВН

Су-35 "перехватил" над Средиземным морем самолет-разведчик США, летевший в сторону объектов РФ в Сирии

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский истребитель Cу-35 "перехватил" американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря, американский самолет следовал в сторону российских объектов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"19 апреля 2020 г. около 15:00 (мск) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы "Хмеймим", - заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета",- отметили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

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