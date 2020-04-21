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ИноСМИ

Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)

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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Во время полета американского разведывательного самолета P-8 над Средиземным морем к нему приблизился российский истребитель на небезопасное расстояние, сообщает Fox News со ссылкой на ВМС США. Что думают по этому поводу американские читатели?

Твит от 6-го флота США: "Еще один небезопасный перехват со стороны русских. P-8 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Российский самолет приблизился к нему на 8 метров и подверг риску оба экипажа. Мы ожидаем профессионального и безопасного взаимодействия - и ничего иного!".


***

Комментарии читателей:

flyfishing4u2

Небось Су-35 с российской военно-морской базы на северо-западе Сирии на средиземноморском побережье.

JohnnyWB

Едва разминулись.

Workingstiff11

Не волнуйтесь, русские сбивают только пассажирские.

Alaskawayne

Давайте лучше подкинем Путину адреса государственных клиник для абортов и других, где занимаются геноцидом детей. Беги, Нэнси [Пелоси], беги!

DoJournalistsStateFactsAnymore

Я вот вспоминаю 1981 и 1989 год у берегов Триполи. Тогда шутки с нами были плохи. Говорят, что капитан "Нимица" в 1981 докладывал: "Ливийцы обстреляли два наших самолета. Но они промахнулись, а мы - нет".

Airraider1185

Похоже, самоизоляцией русские не занимаются.

VinFreyed

Вы и от Атиллы, предводителя гуннов, будете профессиональной этики ждать?

Woofgang

Ничего, вы подождите. Пусть русские только попробуют сунуться в Израиль, им там быстро рога пообломают.

RockoJack

Ага, в долине Армагеддон.

Rancher1967

Не больно-то хороший самолет-разведчик, если его так легко обнаружить!

Wellsley

Мы слабы как никогда. Теряем союзников и пресмыкаемся перед диктаторами.

Texbama

Наши угрозы влетают в одно ухо, а в другое вылетают. Плевать они хотели.

Grammar Hammer

"Иван, на-ка подержи водку и смотри".

EyeDuhHoe

Владимир просто решил проучить изменника Донни и напомнить, кто здесь хозяин.

Bellagiodude

Да у них хилые ВВС. У русских самолеты по технологиям 1990-х, склеены изолентой, а летают на водке. Пара хороших ракет - и делов-то!

DeutschDrahthaar

Ребята, это все продолжается с конца 40-х. Может, вам стоит надеть военную форму и маленько послужить? Поймете хотя бы, что к чему.

Nashville Fox

Почему обязательно ссориться?

Unequivocally right

Россия только лает, а мы кусаем. Даешь Трампа-Пенса в 2020!

Bobby944

Трамп в друзьях с Путиным и Ким Чен Ыном. Путин хочет, чтобы Америка продула, для этого он Трампа и выбрал, а Ким грозил уничтожить США, если Трамп перестанет ему писать любовные письма. Трамп - это что-то с чем-то.

1941MartinD18

Когда-нибудь что-нибудь пойдет не так, один из этих перехватов закончится столкновением в воздухе, и начнется сущий ад. В Белом доме уже не Обама.

DoneBeingNice

Пора уже на эти миссии гонять дроны. А то русские пугают наших пилотов почем зря, а они нам нужны для задач поважнее - например, для показов новой лётной формы. Раньше у нас были настоящие летчики. А теперь - кучка трусливых хлюпиков. Увидали российский самолет - и сразу заиками сделались.

Cb1882

Русские прикидываются Томом Крузом из "Воздушных асов".

Grammar Hammer

Наоборот. Это как раз Иван делает все по-настоящему, а Круз прикидывался.

Shadowbanned45755

Ну так сбейте одного, они и перестанут.

Milboz189

Ха-ха. Самолет-разведчик у российских границ, а виновата Россия. И если наоборот - то тоже Россия. Идиотизм. Хотел бы я посмотреть, если будет по-твоему. Диванный воин, вот ты кто. С пузом, но отважный.

HilRe263

Путин не любит быть вторым. А сейчас уже даже большинство демократов поняли, что главный плохиш здесь - Си.

Jeb88

Полудурки, это не разведчик, а противолодочный самолет.

CNNFools000

Да русские развалятся вдребезги, когда вирус ударит по ним по-полной.

Mr8ch749

Последние 70 лет русские шарятся по зоне опознавания воздушной обороны и подбираются к Аляске - сперва советские Ту-95, потом российские Ту-22М. Мы поднимаем им навстречу по тревоге пару F-15. Для них это обычное дело. Будь то Аляска или Средиземноморье, они нас постоянно проверяют.

Valsore

Почему русские по-прежнему ведут себя так, словно они - сверхдержава?

Che23

Вы, янки, думаете, что такие крутые, а сами торчите в Афгане уже 20 лет и никак не разберетесь с дикарями в глинобитных домах. Показательно, да?

EdFlorida

Русские наслушались воплей насчет коронавируса на борту корабля и решили, что наш флот размяк. Может, они и правы. Вот матросы обиделись, когда министр ВМС отпустил по их адресу грубость, и отправили его в отставку. Во времена моего отца флот был не такой. Мы побили Японскую империю. И какой-то жалкий вирус со смертностью в 1% этим ребятам был бы до лампочки!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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