Страны СНГ могут создать единую военную систему связи - документ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президент РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил проект создания единой системы связи для военных стран СНГ, говорится в распоряжении премьера.

"Считать целесообразным подписать соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением, на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств",- говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник.

Согласно документу, стороны создают Совместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между вооруженным силами

"Принципы формирования организационно-технической структуры построения и функционирования совместной системы определяются соответствующим положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ", - отмечается в проекте документа.

В нем сообщается, что координировать работу по единой системе связи будет начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ.

Стороны в случае подписания соглашения будут обеспечивать преемственность в развитии систем связи, обеспечивать их совместимость, унификацию и стандартизацию комплексов средств связи.