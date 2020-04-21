Войти
Интерфакс-АВН

Ограничения из-за коронавируса должны быть увязаны с задачами по обеспечению устойчивости экономики - Совбез РФ

181
0
0
Совбез России
Эмблема Совбеза России.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Ограничительные меры из-за коронавируса должны быть увязаны с задачами по обеспечению экономической стабильности, заявили в Совете безопасности РФ.

"В поле зрения аппарата Совета безопасности России находятся как стратегические вопросы, так и текущие актуальные темы обеспечения национальной безопасности нашей страны. Среди них, конечно же, - санитарно-эпидемиологическая обстановка, меры, направленные на обеспечение биологической защиты населения, на соблюдение всех установленных ограничительных мер и санитарных режимов", - сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"При этом эти меры, считают в аппарате СБ РФ, должны быть, безусловно, увязаны с задачами по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах России, поэтому сейчас отдельное внимание уделяется тематике экономической и социальной стабильности", - сказал Аношин.

По его словам, среди других актуальных направлений деятельности экспертов и аппарата Совбеза - вопросы обеспечения информационной безопасности, в том числе, пресечение киберпреступности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.03.2019
Минобороны получило модернизированные комплексы связи Р-090К
16.10.2018
Путин утвердил основы госполитики в ядерной безопасности до 2025 года
11.07.2018
Военные новости: "Тихоокеанский рубеж" (RIMPAC-2018). Особенности этого года
20.12.2017
Росгвардия создала Научный центр стратегических исследований
03.11.2011
Молчи, ГРУ, молчи
13.07.2009
Израиль заказал Пентагону новейшие истребители-невидимки: чтобы не опасаться продажи российских ракет Ирану
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.04 04:44
  • 1
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 04:41
  • 1
«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе
  • 21.04 04:37
  • 1
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 21.04 04:01
  • 2056
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 02:32
  • 608
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 01:54
  • 41
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 21.04 00:47
  • 7
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 21.04 00:41
  • 4
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
  • 20.04 23:57
  • 15
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 23:36
  • 2
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 22:23
  • 32
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 22:21
  • 166
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 21:25
  • 17
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 21:13
  • 6
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 20:35
  • 1
Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ