Ограничения из-за коронавируса должны быть увязаны с задачами по обеспечению устойчивости экономики - Совбез РФ

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Ограничительные меры из-за коронавируса должны быть увязаны с задачами по обеспечению экономической стабильности, заявили в Совете безопасности РФ.

"В поле зрения аппарата Совета безопасности России находятся как стратегические вопросы, так и текущие актуальные темы обеспечения национальной безопасности нашей страны. Среди них, конечно же, - санитарно-эпидемиологическая обстановка, меры, направленные на обеспечение биологической защиты населения, на соблюдение всех установленных ограничительных мер и санитарных режимов", - сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"При этом эти меры, считают в аппарате СБ РФ, должны быть, безусловно, увязаны с задачами по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах России, поэтому сейчас отдельное внимание уделяется тематике экономической и социальной стабильности", - сказал Аношин.

По его словам, среди других актуальных направлений деятельности экспертов и аппарата Совбеза - вопросы обеспечения информационной безопасности, в том числе, пресечение киберпреступности.