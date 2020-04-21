Китайский автор назвал причину бегства боевиков из американской зоны контроля в Сирии

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В китайском СМИ вышла статья, посвящённая военному присутствию США в Сирии. Автор в материале на страницах Sohu пишет о том, что если для самой Сирии продолжающаяся долгие годы война является фактически войной на выживание самой страны и её народа, то для США цель этой войны – та же, что и преследовалась при вторжении в другие страны Ближнего Востока и Севера Африки.

Автор материала:

Эта цель – получение доступа к ресурсам, в первую очередь к нефти. У Сирии существенные запасы углеводородов, и то, как себя ведут там США сегодня, откровенно говорит, что Вашингтон первым делом интересует именно сирийская нефть.

В сюжете также отмечается, что Штаты в Сирии теперь вынуждены «решать и сопутствующую проблему». Sohu напоминает, что для США ситуация коренным образом изменилась в тот момент, когда в Сирию пришли российские военные – по просьбе Башара Асада.

Из статьи:

И теперь американцам приходится заботиться о решении проблемы расширения присутствия и сферы влияния России на Ближнем Востоке.

Автор пишет, что мечты США о смене режима в Сирии превратились в «мыльный пузырь».

Из материала:

И теперь у них первостепенная задача – оставаться в Сирии, на месторождениях нефти.

Автор напоминает, что Сирия далеко не единственная страна, где США под лозунгом о построении демократии перешли к выкачиванию нефти.

При этом китайский автор пишет, почему в последнее время боевики стали покидать территории, подконтрольные американским военным (одно из таких бегств произошло буквально на днях – группа боевиков покинула зону Эт-Танф и сдалась сирийской армии, сложив оружие). В материале говорится о причине бегства - боевики надеялись на следующее: при их поддержке в отношении американцев на нефтеносных полях те профинансируют группировки за счёт продажи нефти или же позволят самим боевикам заниматься продажей углеводородов. Но ничего подобного не происходит – доходы от контрабанды незаконно добытой нефти идут в американский карман, что и вызывает возмущение со стороны боевиков, с которыми «заигрывали» американцы. Боевики, которые надеялись на американское финансирование, столкнулись с обманом, а потому решили покинуть зону американского контроля и сдать САА оружие, боеприпасы и радиостанции.