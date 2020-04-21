В Индии: пандемия – это не повод отказываться от ядерного возмездия

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Борьба с пандемией коронавируса заставила многие страны задуматься о своих стратегиях в сфере обороны и безопасности в изменившихся условиях. В Индии подчеркивают, что при всем миролюбии страны не стоит думать, что пандемия помешает ядерному возмездию в случае его необходимости.

Вторая по численности населения страна в мире, Индия, как и многие другие государства, в настоящее время находится на карантинном режиме. Социальное дистанцирование рассматривается индийскими властями как одна из самых эффективных мер противостояния пандемии, а ролики о том, как индийские полицейские разгоняют по домам нарушителей карантина обошли весь мир. Тем не менее, распространение коронавируса и борьба с ним не должны отразиться на ядерной доктрине индийского государства.

Болезни – болезнями, а Индия соседствует сразу с двумя потенциальными и весьма опасными противниками – Пакистаном и Китаем. И тот, и другой – ядерные державы, поэтому средствам ядерного сдерживания в современной Индии традиционно уделяется особое внимание.

В настоящее время Индия обладает не менее чем 100 ядерными зарядами в боеготовом состоянии, а также ресурсами, достаточными для того, чтобы произвести еще примерно такое же количество.

Индийские СМИ:

Традиционное миролюбие индийского руководства всегда являлось дополнительным сдерживающим фактором: еще в 1958 году, более 60 лет назад, Джавахарлал Неру отмечал, что у Индии есть возможности для быстрого создания собственной атомной бомбы, но она никогда не будет предпринимать самостоятельные усилия для этого. Спустя 12 лет Индира Ганди повторила его слова, но в 1979 году, после того, как ядерным оружием обзавелись уже и Китай, и Пакистан, Индия все же была вынуждена перейти от мирных ядерных испытаний к реализации программы по созданию ядерного оружия.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований в сфере энергетики в Нью-Дели Манприт Сетхи в своей статье отмечает мудрость индийского руководства в плане организации сил ядерного сдерживания. Как подчеркивает Сетхи, индийское правительство считает, что ядерное оружие имеет ограниченную полезность, так как очень опасно, и рассматривает возможность его применения лишь в качестве ответной меры после того, как оно будет применено каким-либо другим государством против Индии. Поэтому Нью-Дели воздерживается от масштабного финансирования своих ядерных проектов, хотя и понимает необходимость поддерживания ядерных сил в надлежащем состоянии.

Позиция индийского руководства основывается на основных принципах индийской философии, для которой всегда было характерно гуманное отношение к любому живому, стремление сохранять жизни людей и планету в целом. Ведь применение ядерного оружия будет чревато такой катастрофой, по сравнению с которой пандемия коронавируса покажется абсолютно ничтожным событием.

Как подчеркивает Манприт Сетхи, сейчас, в условиях глобальной пандемии, настало время подумать о перспективах сокращения ядерных арсеналов. Коронавирус показал ограниченность изоляционистского подхода к обеспечению национальной безопасности, так как весь современный мир теснейшим образом связан в самых разных плоскостях и ни одному государству не удастся обеспечить свою неуязвимость от тех вызовов и рисков, которые угрожают всему человечеству.

По сути, Индия и готова была бы отказаться от своего ядерного оружия, если бы отсутствовали угрозы со стороны соседних государств. Но географическое положение Индии, протяженные границы с Китаем и Пакистаном не позволяют индийскому государству сделать окончательный выбор в пользу отказа от ядерного вооружения.

Ни один из противников Индии не должен думать, что борьба с пандемией отвлечет от возможности ядерного возмездия,

- подчеркивает Манприт Сетхи, говоря о позиции индийского правительства в отношении ядерного оружия. И, пожалуй, в текущей ситуации такой подход действительно является оптимальным.