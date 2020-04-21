Су-35 ВКС РФ заставил самолёт-разведчик ВМС США отказаться от приближения к военным объектам в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России подтверждает данные о том, что американский самолёт-разведчик пытался приблизиться к российским военным объектам в Сирии. По последним сведениям, одним из таких объектов является авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии.

В Минобороны РФ отметили, что для перехвата американского самолёта-разведчика в небо был поднят истребитель. Это самолёт Су-35, который взлетел с упомянутой российской авиабазы, находящейся на территории Сирии.

В итоге Су-35 «встретил» американский разведывательный борт над Средиземным морем. Российским летчиком была подтверждена принадлежность самолёта военно-морским силам США. Произошёл и так называемый визуальный контакт – пилот Су-35 зафиксировал бортовой номер самолёта ВМС США.

В российском военном ведомстве отмечено, что никакой опасности приближение Су-35 к американскому самолёту для последнего не несло. Всё было проведено в строгом соблюдении с международными нормами в нейтральном воздушном пространстве.

Известно, что после приближения Су-35 самолёт-разведчик ВМС США был вынужден изменить маршрут своего полёта и отказаться от приближения к российским военным объектам в САР.

Напомним, что ранее в Пентагоне неоднократно обвиняли российских лётчиков «в непрофессиональных действиях в воздухе» и в иных «грехах» при осуществлении перехвата или иного варианта сближения средств боевой авиации.