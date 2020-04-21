"Роскосмос" предлагает перенаправить 7,5 млрд руб. со строительства космодрома Восточный на борьбу с коронавирусом - источник

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" предложил перенаправить часть бюджетных средств, выделявшихся на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный, для финансирования кабинетом министров мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Принято решение направить в резервный фонд правительства РФ 7,5 млрд рублей из ассигнований, ранее выделявшихся на строительство стартового комплекса для ракет семейства "Ангара". Средства будут направлены на борьбу с экономическими последствиями коронавирусной инфекции, а также на мероприятия по устранению ее последствий", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. По данным издания, всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб. Свои предложения по сокращению представил и "Роскосмос", согласившийся сократить на 7,5 млрд рублей текущие расходы на проектирование ракеты-носителя "Ангара-5", написала в понедельник газета.

Источник "Интерфакса" заявил, что речь идёт именно о деньгах, выделенных на строительство стартового комплекса, а не ракеты-носителя.

"В настоящее время идёт доработка технических параметров инвестпроекта по строительству стартового комплекса, в связи с этим и было принято решение о перераспределении выделенных на него ранее средств", - пояснил собеседник "Интерфакса".

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Всего на стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Ангара" идет строительство 24 сооружений. За всеми видами работ, их объемами и сроками "Роскосмос" ведет круглосуточный контроль, в том числе с использованием аэросъемки и орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Окончание работ запланировано на конец 2022 года, первый пуск - на 2023 год.