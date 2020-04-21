Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" предлагает перенаправить 7,5 млрд руб. со строительства космодрома Восточный на борьбу с коронавирусом - источник

221
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" предложил перенаправить часть бюджетных средств, выделявшихся на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный, для финансирования кабинетом министров мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Принято решение направить в резервный фонд правительства РФ 7,5 млрд рублей из ассигнований, ранее выделявшихся на строительство стартового комплекса для ракет семейства "Ангара". Средства будут направлены на борьбу с экономическими последствиями коронавирусной инфекции, а также на мероприятия по устранению ее последствий", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. По данным издания, всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб. Свои предложения по сокращению представил и "Роскосмос", согласившийся сократить на 7,5 млрд рублей текущие расходы на проектирование ракеты-носителя "Ангара-5", написала в понедельник газета.

Источник "Интерфакса" заявил, что речь идёт именно о деньгах, выделенных на строительство стартового комплекса, а не ракеты-носителя.

"В настоящее время идёт доработка технических параметров инвестпроекта по строительству стартового комплекса, в связи с этим и было принято решение о перераспределении выделенных на него ранее средств", - пояснил собеседник "Интерфакса".

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Всего на стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Ангара" идет строительство 24 сооружений. За всеми видами работ, их объемами и сроками "Роскосмос" ведет круглосуточный контроль, в том числе с использованием аэросъемки и орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Окончание работ запланировано на конец 2022 года, первый пуск - на 2023 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Похожие новости
03.02.2020
Минобороны России возьмет на вооружение модернизированную ракету-носитель «Анагара-А5М»
03.02.2020
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
03.05.2012
Куда нас зовет и ведет новое руководство Роскосмоса?
02.07.2010
Россия прощается с космосом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.04 04:44
  • 1
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 04:41
  • 1
«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе
  • 21.04 04:37
  • 1
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 21.04 04:01
  • 2056
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 02:32
  • 608
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 01:54
  • 41
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 21.04 00:47
  • 7
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 21.04 00:41
  • 4
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
  • 20.04 23:57
  • 15
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 23:36
  • 2
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 22:23
  • 32
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 22:21
  • 166
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 21:25
  • 17
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 21:13
  • 6
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 20:35
  • 1
Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ