РФ доставила из КНР в Молдавию медоборудование для борьбы с COVID-19

Россия по просьбе молдавской стороны помогла в доставке медицинского имущества из Китая в Кишинев, сообщило Минобороны РФ.

19 апреля самолет Ан-124 «Руслан» поставил в республику медоборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Эту гумпомощь Молдавии выделил Китай.

«Воздушно-космические силы России доставили в Республику Молдова, где из-за эпидемии коронавируса было введено чрезвычайное положение, медицинское имущество общим весом около 40 т», — отметили в ведомстве.

Минобороны указало, что данная поставка является первой общей российско-китайской гуманитарной акцией.

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь во время встречи российского самолета в аэропорту.

Он указал, что мир справится с пандемией, если все будут помогать друг другу.

В Молдавии, по последним данным, коронавирусом заразились почти 2,5 тыс. человек, 67 умерли.

В конце марта Москва передала молдавским властям 10 тыс. экспресс-тестов для диагностики COVID-19.