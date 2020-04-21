ABC (Испания): AK-47 или M16 – два претендента на звание самого смертоносного автомата войны во Вьетнаме

Статья об одной из самых интересных «гонок вооружений» 1960-х. Тогда СССР предложил «калаши» вьетнамским бойцам Вьет Конга, а Вашингтон выбрал М-16 от фирмы «Кольт» для своих солдат в Южном Вьетнаме, которых отправил воевать против Хо Ши Мина в джунгли. Советский автомат оказался проще и «грязеустойчивее».

При помощи кино люди могут выразить свои мысли, а также, хорошо это или плохо, рассказать о различных исторических мифах. Не один метр кинопленки был использован, чтобы рассказать о безупречности AK-47, автомате, который превратился в символ международного терроризма. Его пускает в ход и профессиональный военный в исполнении Клинта Иствуда в фильме "Перевал разбитых сердец", и торговец оружием, которого воплотил Николас Кейдж в "Оружейном бароне". И он этого заслуживает. Автомат оказался настолько надежным, что во время войны во Вьетнаме у США возникли серьезные трудности при создании оружия, которое могло бы с ним сравниться.

В итоге для борьбы в густых тропических лесах во Вьетнаме американцы стали использовать автоматическую винтовку M16, технологическое чудо своего времени, без сомнения, но требующее слишком тщательного ухода в суровых условиях, в которых приходилось ежедневно сражаться американским пехотинцам. Ненадежность винтовки и различные технические проблемы привели к кризису доверия в вооруженных силах. В результате в течение нескольких месяцев американское правительство проводило кампанию с целью скрыть недостатки своей новенькой винтовки. Началась самая настоящая охота на ведьм. Только в роли ведьм тут выступали военные США, которые жаловались, что винтовка плохо работает, и утверждали, что власти это замалчивают. Эта охота на ведьм продолжалась до тех пор, пока винтовку не усовершенствовали.

В поисках совершенства

Два автомата появились с разницей почти в двадцать лет. Как рассказывает Макс Гастингс (Max Hastings) в книге "Война во Вьетнаме", сначала был изобретен советский. AK-47. Он был сконструирован в 1947 году командой Михаила Калашникова, ветерана Красной Армии, который во время Второй мировой войны служил танкистом. После войны он решил создать оружие, которое будет более эффективным с функциональной точки зрения, чем немецкий автомат StG 44, использовавшийся войсками третьего рейха. При создании AK-47 Калашников использовал те же материалы, скопировал конструкцию и характерную изогнутую обойму.

При создании своего оружия Калашников вдохновлялся и конструкцией американской самозарядной винтовки M1 Garand. Как признавался генерал Дуайт Эйзенхауэр, благодаря очень высокому темпу стрельбы это оружие сыграло ключевую роль в победе США во Второй мировой войне.

Как рассказывает Хуан Хосе Примо Хурадо (Juan José Primo Jurado) в работе "Этого не было в моей книге о холодной войне", всего через два года после войны, в самый разгар конфликта между Востоком и Западом, появился AK-47, автомат Калашникова. "Первые экземпляры поступили на вооружение в 1949 году в условиях строжайшей секретности. В 1951 году автомат заменил пистолет-пулемет ППШ-41 и стал основным оружием, использовавшимся в пехоте. Но только в 1954 году началось массовое использование AK-47", - рассказывает в своей работе доктор исторических наук. Вскоре автомат стали брать на вооружение страны Организации Варшавского договора, а затем и другие союзники СССР в Африке, Азии и Латинской Америке.

Подходит для джунглей

Очень скоро AK-47 появился во Вьетнаме. Это произошло благодаря близости взглядов СССР и правительства Северного Вьетнама, а также вьетнамских коммунистов. С 1965 года в регионе стали появляться автоматические винтовки, произведенные на основе AK-47 в Северной Корее, - в американской классификации они получили название Type 58 (Тип-58). По словам Гастингса, они идеально подходили для ведения боевых действий в джунглях, так как были очень надежными. Автомат Калашникова почти никогда не засорялся, и в нем не застревали гильзы из-за плохих климатических условий. "Он был очень надежным, поскольку состоял всего из восьми больших подвижных элементов, так хорошо друг к другу прилаженных, что никакая грязь была ему не помеха", - объясняет эксперт.

С тех пор проводилось бесконечное множество экспериментов с целью доказать, что AK-47 не настолько прочен, как все думают. В 2013 году канал "Дискавери" (Discovery Channel) подверг автомат весьма сложному испытанию. Эксперты заполняли его грязью, погружали в воду, по нему даже несколько раз проехала машина. Но в итоге и после этих экспериментов автомат Калашникова продолжал стрелять. Такое оружие идеально подходит для региона, где постоянно меняются температуры, а вероятность дождя в период с октября по ноябрь превышает 70%.

Автомат был сделан из очень доступных материалов, стали и дерева, поэтому производить его было довольно легко. Даже сейчас при должном терпении можно собрать такой автомат в обычной мастерской. "Хромированное покрытие ствола, патронника и газового поршня повысили его прочность", - добавляет эксперт. Кроме того, автомат можно было просто и быстро привести в состояние стрельбы очередями. "Главное достоинство AK-47 в том, что обычный крестьянин без военной подготовки мог спокойно его освоить. И спокойно вести огонь даже после того, как автомат побывал в песке, грязи и воде. Автомат не могло испортить даже неудовлетворительное техническое обслуживание", - говорит историк.

Еще одно преимущество AK-47, которым воспользовались вьетнамцы, - это легкость. Всего 3,8 килограмма веса - если без обоймы. Столько же весит современный немецкий автомат G-36. Автомат Калашникова весил почти на два килограмма меньше, чем StG 44, который лег в его основу. Наконец, партизаны могли выпускать почти 600 патронов калибра 7,62 × 39 мм в минуту при автоматической стрельбе и стрельбе очередью.

Хорошее первое впечатление

Советский Союз продолжал разрабатывать всё новые виды вооружений, и в итоге США оказались позади. Кроме того, начиная с 1950-х годов страна никак не могла решить, какое оружие сравнится с AK-47. Сначала американцы отдали предпочтение винтовке M14, модернизированной версии M1 Garand, которая сослужила хорошую службу США во Второй мировой войне. Однако весила эта винтовка 5,5 килограмма, а в длину составляла 1,1 метра, то есть была слишком громоздкой для ведения боевых действий в джунглях. Это подтвердил министр обороны США Роберт Макнамара (Robert McNamara) в письме, отправленном командующему армии в 1962 году через пять месяцев после начала войны во Вьетнаме:

"Я получил доказательства, указывающие на то, что мы вооружаем наши силы автоматами, которые по скорострельности и эффективности значительно уступают советским. Они используют их не только в своих вооруженных силах, но и снабжают ими союзников по всему миру с 1950 года".

У госкомпаний США не было оружия, которое можно было бы противопоставить советским автоматам, использовавшимся в Северном Вьетнаме, поэтому они обратились к компании по производству огнестрельного оружия "Кольт" (Colt), которая рекламировала свою новую винтовку AR-15. "Первые испытания во Вьетнаме были весьма успешными, поскольку винтовка была очень точной и легкой", - рассказывает Гастингс. В 1963 году после многочисленных экспериментов правительство заявило, что новое оружие значительно лучше грозного AK-47, поэтому Пентагон решил приобрести 104 тысячи экземпляров. Винтовка получила обозначение М16. Что касается компании "Кольт", то этот заказ буквально спас ее от банкротства.

Действительно, на бумаге и на стрельбище М16 обладала более совершенными характеристиками, чем AK-47. Для начала, благодаря небольшому весу патрона меньшего калибра, 5,56×45 мм, снаряд дольше оставался в воздухе, прежде чем упасть. На практике это означало большую дальнобойность: около 550 метров по сравнению с 300 метрами у советского автомата. Об этом в своей книге "Калашников в бою" (Kalashnikov in Combat) рассказывал офицер военной разведки Энтони Такер-Джонс (Anthony Tucker-Jones). Кроме того, поскольку патроны были легче и меньше по размеру, солдаты могли брать с собой больше боеприпасов.

Это было не единственное преимущество. AK-47 был не очень точным. По словам Гастингса, его "немного уводило влево". В то время как новая винтовка М16 была невероятно точной, опять же благодаря небольшому весу патронов. Кроме того, советскому автомату было необходимо больше пороха, чтобы выпустить более тяжелый снаряд. На первый взгляд, эта характеристика кажется несущественной, но она приводила к значительному отставанию при каждом выстреле и потере нескольких секунд, когда вновь было необходимо прицелиться. "Линейная" компоновка ствола и приклада также способствовала точности.

Помимо всего прочего, винтовка М16 была легче AK-47. Как мы уже говорили, советский автомат весил 3,8 килограмма без обоймы, а новинка от компании "Кольт" - всего 2,88 килограмма. Это стало возможно благодаря тому, что производитель заменил сталь и дерево на пластик и стекловолокно. С одной стороны, это было преимуществом, а с другой, значительно усложняло изготовление винтовки.

Изначально было обнаружено два основных недостатка. Во-первых, чтобы по максимуму использовать М16 - винтовка была довольно сложна в использовании - солдатам требовалась предварительная подготовка. В то время как из AK-47 мог успешно стрелять любой новобранец, не надо было кончать военную академию. Во-вторых, в М16 довольно часто застревали гильзы (в два раза чаще, чем в советском автомате), и она была весьма чувствительна к плохим климатическим условиям во Вьетнаме. Винтовку приходилось регулярно чистить, а при передвижении постоянно следить, чтобы в нее не попадала вода или грязь. Но американцы решили, что эти проблемы можно будет решить в ходе нескольких следующих месяцев.

Грубые просчеты

У правительства США не было права на ошибку. Однако вскоре стало ясно, что в климатических условиях во Вьетнаме винтовка M16 практически бесполезна. По словам Гастингса, дефекты конструкции стали приговором для нового и дорогого оружия. "В течение 1966 года солдаты, сражавшиеся во Вьетнаме, постоянно испытывали проблемы с новыми винтовками, которые в тропических условиях очень быстро ломались. Очень часто после одного выстрела пустая гильза застревала в патроннике. Чтобы достать ее, солдатам приходилось засовывать в ствол палку или прут, которые могли и не оказаться рядом", - добавляет эксперт.

Всё это было просто нелепо. В первые месяцы войны у солдат даже не было комплектов для чистки оружия, и им приходилось использовать телефонные кабели и нейлоновые веревки, чтобы гильзы не застревали в винтовке. Через несколько недель проблема стала совершенно очевидна, когда, испытав две тысячи винтовок М16, армейские оружейники обнаружили неисправности у каждой седьмой. Что же сделали США? Чтобы избежать скандала, они решили скрыть проблему. Правительство просто обвинило солдат в том, что они плохо чистят оружие. А также не стало выносить эту тему на обсуждение в Конгрессе.

"Кампанию по сокрытию неисправностей возглавил представитель Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США полковник Ричард Холлок (Richard Hallok). Управление составило меморандум о винтовке, на который Холлок поставил печать "совершенно секретно"", - вспоминает американский эксперт. По официальной версии, все солдаты были довольны винтовкой М16 на 100%, а тех, кто пытался ее критиковать, подвергали преследованию. Между тем не только простые солдаты, но и считавшиеся элитными войсками морские пехотинцы, которые получили оружие в 1967 году, предоставляли СМИ информацию о серьезных недостатках винтовки. Например, капитан Джерри Терли (Gerry Turley):

"Смена оружия проходила просто ужасно. Нам сказали: "Положите М14 в эту кучу, возьмите М16 из той". Винтовки не срабатывали в 75% случаев или даже чаще. Мы жаловались, а командиры просто пожимали плечами. "Чистите их лучше"".

В последующие месяцы компания "Кольт" попыталась исправить обнаруженные проблемы. Отчасти ей это удалось. Но сколько бы специалисты ни ремонтировали винтовку М16, она не была предназначена для ведения боевых действий во вьетнамских джунглях. Скорее, на широких равнинах в США или большей части Европы в хороших погодных условиях. Винтовка М16 была технологическим чудом своего времени, но для оружия, которое было создано совсем недавно, испытание войной во Вьетнаме оказалось слишком суровым.

Мануэль Вильяторо (Manuel P. Villatoro)