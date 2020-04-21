Рогозин заочно ответил Маску на слова о высокой конкурентоспособности многоразовых ракет от SpaceX

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Между Роскосмосом и SpaceX продолжается заочный обмен заявлениями по поводу эффективности российских и американских космических аппаратов.

Ранее глава американской компании Илон Маск заявлял о том, что многоразовый характер создаваемых в США ракет снижает уровень конкурентоспособности ракет российского производства. По словам Маска, на сегодняшний день SpaceX обладает на 80 процентов многоразовыми ракетами, а Россия – «на 0%».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не считает, что на этом основании можно говорить о снижении конкурентоспособности со стороны России. По словам Рогозина, использование многоразовых ракет для полётов в космос не даёт возможности быть экономически эффективным в сравнении с использованием для тех же целей одноразовых ракет российского производства.

В интервью радиостанции «КП» Дмитрий Рогозин заявил, что около половины всех объёмов топлива ракеты Falcon-9 уходит на то, чтобы вернуть её ступени обратно на Землю. Из-за этого существенно сокращается и масса полезной нагрузки, которую способна нести американская ракета.

Дополнительно отмечается дороговизна межстартового обслуживания ракеты от SpaceX.

В любом случае уровень конкуренции, особенно если речь идёт о коммерческих запусках, будет расти. И здесь нужно делать выводы о том, насколько этот уровень конкуренции наша страна готова повышать уже в ближайшем будущем.