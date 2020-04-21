Войти
Военное обозрение

Рогозин заочно ответил Маску на слова о высокой конкурентоспособности многоразовых ракет от SpaceX

154
0
0

Источник изображения: Роскосмос

Между Роскосмосом и SpaceX продолжается заочный обмен заявлениями по поводу эффективности российских и американских космических аппаратов.

Ранее глава американской компании Илон Маск заявлял о том, что многоразовый характер создаваемых в США ракет снижает уровень конкурентоспособности ракет российского производства. По словам Маска, на сегодняшний день SpaceX обладает на 80 процентов многоразовыми ракетами, а Россия – «на 0%».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не считает, что на этом основании можно говорить о снижении конкурентоспособности со стороны России. По словам Рогозина, использование многоразовых ракет для полётов в космос не даёт возможности быть экономически эффективным в сравнении с использованием для тех же целей одноразовых ракет российского производства.

В интервью радиостанции «КП» Дмитрий Рогозин заявил, что около половины всех объёмов топлива ракеты Falcon-9 уходит на то, чтобы вернуть её ступени обратно на Землю. Из-за этого существенно сокращается и масса полезной нагрузки, которую способна нести американская ракета.

Дополнительно отмечается дороговизна межстартового обслуживания ракеты от SpaceX.

В любом случае уровень конкуренции, особенно если речь идёт о коммерческих запусках, будет расти. И здесь нужно делать выводы о том, насколько этот уровень конкуренции наша страна готова повышать уже в ближайшем будущем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
20.09.2019
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
03.07.2019
Цена Falcon 9 упала
12.03.2019
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
11.03.2019
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon
14.11.2018
"Российский Falcon 9" стал дороже американского
03.10.2018
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.04 04:44
  • 1
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 04:41
  • 1
«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе
  • 21.04 04:37
  • 1
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 21.04 04:01
  • 2056
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 02:32
  • 608
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 01:54
  • 41
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 21.04 00:47
  • 7
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 21.04 00:41
  • 4
Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно
  • 20.04 23:57
  • 15
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 20.04 23:36
  • 2
Российская «Федерация» точно сядет
  • 20.04 22:23
  • 32
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 20.04 22:21
  • 166
Корабль SpaceX лопнул
  • 20.04 21:25
  • 17
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 20.04 21:13
  • 6
Почему БТР Б-10 на платформе "Курганец-25" нужен не меньше, чем БМП
  • 20.04 20:35
  • 1
Рогозин предложил на «Ангаре-А5» запустить КАМАЗ