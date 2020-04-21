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Вестник Мордовии

Танковая "Адская молотилка" - ЗСУ-57-2 могла превратиться в точную "Волгу"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В СССР создавали "танковую" зенитную самоходку, которая могла бы остаться на вооружении гораздо дольше, чем знаменитая "Адская молотилка" - ЗСУ-57-2.

Дело в том, что уже во второй половине 50-х годов вооруженная двумя мощными 57-мм автоматическими пушками боевая машина уже не могла эффективно вести борьбу с современными скоростными реактивными самолетами. У нее просто не было для этого необходимого оборудования.

К тому же эта ЗСУ не имела автоматизированного заряжания, что вынуждало иметь достаточно большой экипаж из 6 человек: 2 наводчиков, 2 заряжающих, командира и механика-водителя. Недостатком также являлась невозможность стрельбы с ходу.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Поэтому было принято решение о радикальной модернизации. Так был создан Объект 520 с новой 57-мм автоматической пушкой СВ-68 и компактным радиооптическим приборным комплексом.

Еще более современным должен был стать Объект 530 с охлаждаемыми 57-мм пушками и радиолокационной аппаратурой управления "Волга".

Зенитка обладала большей скорострельностью, автоматизацией процессов и могла без проблем вести огонь на ходу, эффективно сопровождая танковые подразделения.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Тем не менее, в конце 50-х из-за увлечения ракетной техникой, а также по причине затягивания процесса создания ЗСУ, "Волга" осталась лишь в виде макета. В то же время, если бы ее удалось довести до серии, она несколько десятилетий могла бы оставаться на вооружении, а более поздние версии, вероятно, получили бы совершенно новое танковое шасси.

Источник, фото andrei-bt.livejournal.com, "Отвага2004"

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Россия
Продукция
НИТКА
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