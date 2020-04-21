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Интерфакс-АВН

OneWeb перечислила РФ основную массу средств по контракту на запуск спутников - Рогозин

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Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года
Запуск ракеты "Союз" с шестью спутниками OneWeb с космодрома Куру. 28 февраля 2019 года.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" уже получила от объявившей о банкротстве компании OneWeb основную массу средств по контракту за запуск ее спутников, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Основную сумму по контракту мы уже получили", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Здесь вопрос не в деньгах, а в том, чтобы пуски состоялись. Потому что, все равно, если пусков не будет, так или иначе мы все равно будем нести определенные убытки, потому что наши боевые расчеты, наши стартовики, они, ведь, должны получать деньги за обеспечение пусков. Если пусков не будет, то нам, конечно, придется компенсировать им эту деятельность", - добавил он.

По его словам, в "Роскосмосе" надеются, что "компания OneWeb найдет нового инвестора и в ближайшее время продолжит свою работу".

Ранее Рогозин сообщил, что из-за банкротства компании OneWeb под угрозой находится проведение десяти пусков российских космических ракет.

30 марта компания OneWeb объявила о банкротстве.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Как сообщалось, стоимость контракта составляет $1,2 млрд

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
Байконур
Союз-2 РН
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