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Интерфакс-АВН

Два не состоявшихся из-за коронавируса пуска российских ракет с космодрома Куру перенесены на сентябрь - Рогозин

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Старт РН "Союз" со стартового комплекса космодрома Куру
Старт РН "Союз" со стартового комплекса космодрома Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Запланированные на февраль и март пуски российских ракет с космодрома Куру из-за коронавируса перенесены на осень, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы планировали провести в феврале и марте два пуска. Один в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, аппарат уже был заправлен, и мы заправили наш разгонный блок "Фрегат". А второй пуск был связан с французским космическим аппаратом. Но в связи с эвакуацией французского боевого расчета с космодрома в Куру мы тоже приостановили эти работы: Естественно, если хозяин уехал, то и мы" - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, пуски перенесены на сентябрь этого года.

Как отметил Рогозин, на космодроме Куру все еще остаются сотрудники госкорпорации, которые обеспечивали консервацию российского разгонного блока "Фрегат".

"Мы не могли оставить его в заправленном состоянии, это могло бы привести к предсказуемым катастрофическим результатам. Часть наших специалистов - 21 человек - осталась на Куру", - отметил Рогозин.

Как сообщалось, всего "Роскосмос" эвакуировал из Французской Гвианы 246 специалистов. Оставшиеся должны вернутся в Россию с 27 по 30 апреля. Все сотрудники, прибывающие в Россию, проходят карантинные мероприятия.

6 марта долен был состояться пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 Объединенных Арабских Эмиратов с аппаратурой наблюдения высокого разрешения. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт был перенесен на апрель.

Спутник был построен компанией Airbus Defense and Space с оптической полезной нагрузкой от Thales Alenia Space. Его запуск ранее неоднократно переносился. Предыдущий подобный аппарат должна была вывести на орбиту ракета-носитель Vega, однако пуск 11 июля 2019 года закончился неудачей - ракета взорвалась через две минуты после старта, после чего заказчик решил провести новый пуск при помощи российской ракеты.

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Страны
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
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