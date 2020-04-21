Запуск "Протона-М" со спутниками "Экспресс" перенесен на июль из-за брака ракет - Рогозин

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Запуск двух телекоммуникационных спутников "Экспресс" с космодрома Байконур, изначально запланированных на март, перенесены на июль в связи со вскрывшимся браком ракет-носителей "Протон-М", сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Действительно был брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Это 2015-16 годы", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Доработка ракет "Протон" пройдет в течение этого года. Она не скажется на пусковой кампании. Только один пуск нам придется перенести на четыре месяца", - заявил Рогозин.

Он также отметил, что в связи с коронавирусом перенос будет оправдан с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья сотрудников "Роскосмоса" на Байконуре.

Ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что из-за выявленных неполадок запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс", запланированный на март с Байконура, перенесен на конец мая.

28 февраля Рогозин сообщил, что пуск запланирован на 31 марта.

Спутники созданы по заказу российского оператора "Космическая связь" для пополнения российской орбитальной группировки связи. Работы по их изготовлению официально стартовали в конце декабря 2016 года, когда вступил в силу контракт, заключённый между "Информационными спутниковыми системами" (ИСС) и "Космической связью".

Как сообщали в ИСС, новые "Экспрессы" отличаются от предшественников наличием более эффективных солнечных батарей и усовершенствованной системы терморегулирования. Гарантийный срок их активного существования составляет 15 лет.