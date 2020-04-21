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ТАСС

Рогозин заявил, что подготовка к летным испытаниям боевых ракет "Сармат" идет по плану

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Третий бросковый испытательный пуск образца перспективной межконтинентальной баллистической ракеты 15А28 (Р-28) по ОКР "Сармат". Плесецк, май 2018 года
Третий бросковый испытательный пуск образца перспективной межконтинентальной баллистической ракеты 15А28 (Р-28) по ОКР "Сармат". Плесецк, май 2018 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны России

Во время пандемии "физически невозможно остановить предприятия", которые работают над созданием современных боевых ракетных комплексов, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты готовят новую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" к летным испытаниям в соответствии с планом. Темпы работы по этому направлению не снижаются, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы физически не можем остановить те предприятия, которые сейчас работают над созданием самых современных боевых ракетных комплексов. И подготовка к летным испытаниям "Сармата" идет планово, и не снижаем ни в коем случае темп работы", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, для рабочих, сборщиков, инженеров, которые обслуживают такие программы, проводится тестирование. Он уточнил, что специалисты используют маски и по возможности находятся друг от друга на безопасном расстоянии.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что Россия завершила модернизацию производства для начала серийного выпуска ракет "Сармат". Заместитель министра обороны Алексей Криворучко ранее сообщал, что серийные поставки ракет РС-28 "Сармат" начнутся в 2021 году. По его словам, концепцией комплекса "Сармат" предусматривается доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Новая ракета позволяет наносить удары по объектам на дальности до 18 тыс. км, имеет стартовую массу 208,1 тонны и массу полезной нагрузки около 10 тонн.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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