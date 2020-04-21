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Интерфакс-АВН

В Национальном космическом центре будут кафедры ведущих российских вузов - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" планируют разместить базовые кафедры ведущих российских высших учебных заведений в Национальном космическом центре, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы хотим в Национальном космическом центре, строительство которого ведется в Филях, там, где у нас будут инженерные корпуса, разместить и базовые кафедры ведущих вузов. Для того, чтобы студенты, которые увлекаются космосом и ракетно-космической техникой, могли работать по каким-то заданиям в серьезных, настоящих, взрослых конструкторских бюро", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Рогозина, причастность молодых ученых к рабочему процессу позволит им избежать рутины.

"Поэтому молодые специалисты включаются в такие новые работы, как водородная тематика, которую мы развиваем в Центре Хруничева и КБ "Салют", в тематику, связанную с метановыми двигателями, с новыми системами управления, с технологиями производства", - заявил Рогозин.

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