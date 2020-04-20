Россия выполняет экспортные оружейные контракты, несмотря на коронавирус - глава Минпромторга

Петропавловск-Камчатский. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Реализация контрактов на поставки российского оружия и военной техники продолжается в условиях распространения коронавируса, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Да, экспорт вооружений продолжается, мы исполняем все те контракты, которые ранее подписаны, и продолжается работа по тем странам, которые заинтересованы в приобретении нашей техники, которая зарекомендовала себя как высокоэффективная и качественная", - сказал Мантуров в иностранными заказчиками", - сказал Мантуров в воскресенье в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Он заявил, что, несмотря на ограничения в межгосударственном авиа- и железнодорожном сообщении, введенном в рамках борьбы с распространением коронавируса, Россия находит решения по продолжению поставок военной продукции за рубеж.

"Те страны, которые приобретают нашу технику, мы находим решение индивидуально с ними, для того чтобы обеспечить логистическую составляющую за счет морских, авиационных перевозок, для того чтобы не срывались заказы, которые с таким трудом были получены и исполнены", - заявил министр.

Он заявил, что последствия распространения коронавируса негативно отразились на предприятиях всех отраслей экономики, однако российская оборонка начинает наращивать темпы производства.