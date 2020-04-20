Танки "Армата" серийно пойдут в российскую армию в 2021 году - Мантуров

Петропавловск-Камчатский. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки новых танков Т-14 "Армата" в российскую армию начнутся в 2021 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан", - сказал Мантуров в воскресенье в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам министра, Т-14 "Армата" - дорогой танк.

"Она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объемов производства и поставок, конечно же, будет и цена снижаться", - сказал Мантуров.

"Машина очень технически совершенная, и оснащена самыми передовыми технологическими решениями, напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком - министерством обороны", - сообщил министр.

Как сообщал "Интерфакс", концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

В 2018 году на форуме "Армия" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что в 2018 году военные должны были получить первые девять серийных единиц бронетехники на платформе "Армата". По его словам, всего контракт предполагает поставку 132 машин - танков и БМП на платформе "Армата".

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.