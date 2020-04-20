В Минобороны еще не приняли решение о строительстве улучшенных фрегатов проекта 22350М

Отмечается, что строительство кораблей может начаться уже в 2020 году при условии должного финансирования

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Дальнейшие работы по созданию модернизированного фрегата проекта 22350М приостановлены после разработки эскизного проекта корабля из-за отсутствия решения заказчика. Об этом говорится в отчете АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Северное ПКБ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация, ОСК), опубликованном на сайте компании.

В документе сказано, что в декабре 2019 года завершена разработка эскизного проекта корабля океанской зоны 22350М. Комиссия, назначенная департаментом Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, провела приемку эскизного проекта. 25 декабря в департамент представлен акт комиссии с предложением принять выполненные работы.

Тем не менее, на момент формирование отчета отсутствовало "последующее решение Заказчика о начале планировавшихся на его (эскизного проекта 22350М - прим. ТАСС) основе работ".

В декабре 2019 глава ОСК Алексей Рахманов сказал ТАСС, что техпроект корабля проекта 22350М готов. По его словам, строительство головного корабля может начаться уже в 2020 году при условии должного финансирования.

23 апреля 2019 года на судостроительном заводе "Северная верфь" были заложены два фрегата усовершенствованного проекта 22350. В отличие от своих предшественников они будут нести не два, а три универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК) на 24 ракеты. Предполагается, что на фрегатах проекта 22350М будет 6 УКСК на 48 ракет.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в настоящее время несет службу в составе ВМФ, второй фрегат проекта "Адмирал Касатонов" завершает госиспытания. "Адмирал Горшков" в начале этого года первым из кораблей флота применил гиперзвуковую ракету "Циркон". Фрегат выстрелил новейшей ракетой из акватории Баренцева моря по береговой мишени на дальность более 500 км.