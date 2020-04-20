Северное ПКБ приостановило работу над перспективным атомным эсминцем из-за отсутствия решения Минобороны РФ

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в ОСК) приостановило разработку перспективного атомного эсминца проекта 23560 "Лидер" и усовершенствованного фрегата проекта 22350М из-за отсутствия решения Минобороны РФ, следует из годового отчета компании за 2019 год.

План работ над проектом эсминца "Лидер" на 2017-2019 годы был приостановлен министерством обороны РФ после завершения эскизного проекта в 2016 году, говорится в сообщении.

Кроме того, военное ведомство не приняло решения о начале дальнейших работ по созданию усовершенствованного фрегата проекта 22350М после завершения его эскизного проекта в 2019 году.

Согласно отчету компании, данные факты приостановок работ по Гособоронзаказу "не позволяют рассчитывать на устойчивое финансово-экономическое положение" Северного ПКБ.

При этом эсминцы "Лидер" и фрегаты проекта 22350М упоминаются в документе в перечне наиболее перспективной продукции компании.

Эскадренный миноносец проекта 23560 "Лидер" - проект перспективного атомного надводного стелс-корабля для ВМФ РФ. Предполагалось, что эти корабли будут иметь водоизмещение порядка 14 тыс. тонн и вооружены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", современными системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Работа над эскизным проектом эсминца продолжалась с апреля 2015 по конец 2016 года. Ожидалось, что закладка корабля произойдет после 2022 года.