Путин поручил проработать возможность привлечения армии для борьбы с коронавирусом

Срок исполнения - 22 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны до 22 апреля доложить о возможности привлечения специальных сил и средств ВС РФ для борьбы с распространением коронавируса. Ответственным за исполнения поручения является глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Как сообщается в субботу на сайте Кремля, список поручений утвердили по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое состоялось 13 апреля 2020 года.

Президент также поручил правительству обеспечить создание механизма оперативного реагирования на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в регионах. Срок исполнения поручения - 22 апреля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом прогнозных данных, сформированных в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящего перечня поручений [поручено] обеспечить создание механизма оперативного реагирования на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в субъектах РФ и корректировки мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и по организации оказания медицинской помощи больным, у которых выявлена такая инфекция", - говорится в тексте поручений.

Путин поручил кабмину также до 22 апреля создать в больницах достаточное количество коек для пациентов, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Также речь идет о медицинских бригадах, укомплектованных врачами, средним и младшим персоналом, в том числе из числа работников профильных образовательных организаций, которые обучены оказанию медпомощи таким больным. Ответственными за исполнение поручений назначен глава правительства Михаил Мишустин, а также руководители субъектов России.

Российский лидер также поручил кабмину сформировать краткосрочный прогноз числа россиян, которые могут заразиться коронавирусом. Президент также поручил сформировать до 20 апреля единый федеральный резерва средств индивидуальной защиты для медработников, медицинское оборудование, лекарства, дезинфицирующие и иные средства, которые необходимы для профилактики, диагностики и лечения коронавируса нового типа, предусмотрев механизм оперативного направления ресурсов указанного резерва в медицинские организации.