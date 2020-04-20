Войти
Интерфакс-АВН

Ростех: 20 регионов могут внедрить системы распознавания лиц для борьбы с COVID-19

127
0
0
Система распознавания лиц
Система распознавания лиц.
Источник изображения: Digital Trends

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Двадцать регионов заинтересованы в применении системы распознавания лиц, задействованной в Москве для борьбы с нарушителями ограничительных правил, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Мы предложили российским регионам внедрить системы распознавания лиц нашего технологического партнера NtechLab и получили множество отзывов, свидетельствующих о заинтересованности. Сегодня NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России", - заявили в пресс-службе госкорпорации в субботу.

"Технологии на основе искусственного интеллекта доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всем мире", - заявил представитель "Ростеха".

"Ростех" владеет 12,5% компании NTechLab.

В 2019 году сообщалось, что подключением городских камер к системе распознавания лиц занимались специалисты компании NtechLab.

Видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени: система на базе нейронных сетей отслеживает перемещения людей или объектов на территории, определяет лица в видеопотоке и сравнивает результаты поиска с базами данных, а также позволяет определить пол и возраст человека. Алгоритм находит лицо за несколько секунд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
AI
Похожие новости
18.10.2016
В армейские арсеналы вернули шрапнель
10.10.2016
Павел Лукша: значительные перемены на российском рынке профобразования — дело 10–15 лет
03.12.2015
ОПК создает «невидимую» робототехнику третьего поколения
29.05.2015
«ОПК» объединила более 30 российских вузов и компаний для работ над искусственным интеллектом
13.05.2015
«ОПК» создает роботизированную платформу, которая заменит человека в боевых действиях и спасательных операциях
14.06.2013
ПАК ФА удивил создателей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин