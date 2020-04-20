Ростех: 20 регионов могут внедрить системы распознавания лиц для борьбы с COVID-19

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Двадцать регионов заинтересованы в применении системы распознавания лиц, задействованной в Москве для борьбы с нарушителями ограничительных правил, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Мы предложили российским регионам внедрить системы распознавания лиц нашего технологического партнера NtechLab и получили множество отзывов, свидетельствующих о заинтересованности. Сегодня NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России", - заявили в пресс-службе госкорпорации в субботу.

"Технологии на основе искусственного интеллекта доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всем мире", - заявил представитель "Ростеха".

"Ростех" владеет 12,5% компании NTechLab.

В 2019 году сообщалось, что подключением городских камер к системе распознавания лиц занимались специалисты компании NtechLab.

Видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени: система на базе нейронных сетей отслеживает перемещения людей или объектов на территории, определяет лица в видеопотоке и сравнивает результаты поиска с базами данных, а также позволяет определить пол и возраст человека. Алгоритм находит лицо за несколько секунд.