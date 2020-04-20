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Военное обозрение

Впервые с 2004 года ВВС США вывели 5 стратегических бомбардировщиков с Гуама без ротации

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Источник изображения: topwar.ru

Американские источники сообщают о том, что с военной базы на острове Гуам выводятся стратегические бомбардировщики ВВС США. По последним данным, пять Stratofortress B-52H покинули военную базу на днях.

Это можно было бы считать стандартной процедурой, если бы, как происходило с 2004 года, на авиабазе приземлились другие стратегические бомбардировщики в рамках «ротации». Но, как сообщается, впервые за 16 лет никакой ротации не произошло. Места, на которых размещались на авиабазе ВВС США на Гуаме, остались пустовать.

Этот факт в американских СМИ назвали «вероятным отказом командования от миссии постоянного военного присутствия стратегических бомбардировщиков». И сама по себе такая информация вызвала у американских экспертов настороженность.

По последним сведениям, пять стратегических бомбардировщиков США 16 апреля вернулись на аэродром постоянного базирования, расположенный в Северной Дакоте. Это авиабаза Майнот.

Официальный представитель стратегического командования США Кейт Атанасофф прокомментировал ситуацию несколько уклончиво. По его словам, «постоянное место дислокации – территория Соединённых Штатов». Напомним, что Гуам такой территорией де-юре не является.

Атанасофф:

Когда это необходимо, мы переходим к подходу использования заморских территорий. На том же Гуаме бомбардировщики продолжат действовать по нашему выбору и программе.

Каковы параметры этой программы, пресс-офицер не сообщил.

Базы на острове Гуам ВВС США обычно используются для "патрулирования" над водами Тихого и Индийского океанов, с подлётами к воздушным границам Северной Кореи и Китая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
КНДР
США
Продукция
B-52
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