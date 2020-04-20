Новые российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" можно включить в параметры договора о СНВ - Рябков

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" могут быть включены в параметры американо-российского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается ситуации с нашими новыми системами вооружений, неоднократно говорилось американцам, что две из них могут быть введены в поле договора - "Сармат" и "Авангард". Одна из них уже была продемонстрирована американцам", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"

"Что касается трёх других, мы готовы обсуждать ситуацию, с ними связанную, но это может осуществляться только и исключительно в рамках обсуждения всей совокупности вопросов, касающихся обеспечения стратегической стабильности", - добавил он.

Среди проектов американской стороны, которые вызывают у России озабоченность, он назвал ПРО, перспективы выведения американских средств в космос, программа молниеносного глобального удара и многие другие.