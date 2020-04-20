Войти
Интерфакс-АВН

Новые российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" можно включить в параметры договора о СНВ - Рябков

110
0
0
Третий бросковый испытательный пуск образца перспективной межконтинентальной баллистической ракеты 15А28 (Р-28) по ОКР "Сармат". Плесецк, май 2018 года
Третий бросковый испытательный пуск образца перспективной межконтинентальной баллистической ракеты 15А28 (Р-28) по ОКР "Сармат". Плесецк, май 2018 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны России

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" могут быть включены в параметры американо-российского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается ситуации с нашими новыми системами вооружений, неоднократно говорилось американцам, что две из них могут быть введены в поле договора - "Сармат" и "Авангард". Одна из них уже была продемонстрирована американцам", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"

"Что касается трёх других, мы готовы обсуждать ситуацию, с ними связанную, но это может осуществляться только и исключительно в рамках обсуждения всей совокупности вопросов, касающихся обеспечения стратегической стабильности", - добавил он.

Среди проектов американской стороны, которые вызывают у России озабоченность, он назвал ПРО, перспективы выведения американских средств в космос, программа молниеносного глобального удара и многие другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Похожие новости
27.01.2020
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата гиперзвукового оружия
04.02.2019
Новое оружие обеспечит потенциал ответного удара по США, уверен Кокошин
04.01.2018
Хранители мира
17.05.2016
Интеллектуальная гонка вооружений
16.05.2016
Гиперзвуковой прорыв России
07.10.2014
Приближение к паритету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.04 00:36
  • 6
Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику
  • 20.04 00:14
  • 600
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 19.04 23:46
  • 8
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"
  • 19.04 20:59
  • 157
Корабль SpaceX лопнул
  • 19.04 19:34
  • 9
Российская микроэлектроника. Каково состояние отрасли?
  • 19.04 19:23
  • 53
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 19.04 17:40
  • 21
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 19.04 17:37
  • 3
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 19.04 17:31
  • 12
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 19.04 17:08
  • 4
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 19.04 16:37
  • 2
США остались «недовольны» пролетом российского Су-35 рядом с американским P-8A
  • 19.04 13:21
  • 3
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым
  • 19.04 13:15
  • 9
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 19.04 11:19
  • 309
Страна не работает до 30 апреля
  • 19.04 11:11
  • 30
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин