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Военное обозрение

«Хорошими помощниками» в Индии называют АК-203, готовящиеся прийти на вооружение армии

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Источник изображения: topwar.ru

По заключённому ранее контракту между Россией и Индией контракту предусматривается не только поставка готовых автоматов Калашникова новой версии из России, но и их производство в самой Индии. Возглавляющий индийское представительство совместной компании Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) генерал-майор Сенгар ранее заявил, о том, что первая партия автоматов АК-203 на заводе в Индии будет произведена в 2020 году, а сам производственный процесс продлится 10 лет. Подтверждена и озвученная ранее производственная мощность индийского завода – до 75 тысяч АК-203 ежегодно.

Индийская сторона отмечает, что по мере поступления в различные виды и рода войск автоматов АК-203 будет решаться вопрос со штурмовыми винтовками INSAS. Это оружие, которое изначально задумывалось в качестве платформы как для автоматов, так и для ручных пулемётов.

Однако в процессе производства и вооружения индийской армии от варианта ручных пулемётов INSAS было решено отказаться. Не последнюю роль здесь сыграли и нарекания со стороны военнослужащих. Состояли эти нарекания в том, что оружие не отличается высокой надёжностью. В частности, оно нестабильно ведёт себя в условиях запыленности – даёт сбои, быстро засоряясь и требуя чистки.

В такой ситуации, как говорят в самой Индии, российские АК-203 становятся "хорошими помощниками" для подразделений индийской армии, которые дислоцированы в районах с непростыми климатическими условиями. Неприхотливость автоматов Калашников и надёжность при эксплуатации даже в условиях пылевых (песчаных) бурь даёт возможность повысить боеспособность частей, в том числе и в пограничных районах.

Нужно отметить, что с конца 1990-х в индийскую армию поступило свыше полумиллиона штурмовых винтовок INSAS, причём производство их окончательно не свёрнуто. В связи с закупкой партии АК-203 в РФ с развёртыванием производства такого оружия в самой Индии, винтовки INSAS, судя по всему, будут полностью сняты с производства. При этом в Индии не решён вопрос, что в итоге делать с теми сотнями тысяч INSAS, которые стоят на вооружении. Одно из озвученных предложений – выставить на продажу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
INSAS
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