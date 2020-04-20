Прозападные турецкие эксперты: У Анкары есть окно возможностей, чтобы решить проблему с С-400

Источник изображения: topwar.ru

На Западе продолжается обсуждение того, каким образом можно свести к нулевому результату российско-турецкий контракт на приобретение Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400. Первая партия в рамках контракта в Турцию уже поступила, однако в США по-прежнему предлагают турецкой стороне отказаться от российских вооружений. Давление в этом вопросе на власти Турции со стороны Запада оказывается и через влиятельные общественно-политические, военно-политические и экономические организации.

Теперь рассматривается вопрос «возможного соглашения между Анкарой и Вашингтоном». О таком соглашении говорит Узгур Унлухисарчикли, являющийся главой представительства фонда Маршалла в Анкаре.

Унлухисарчикли:

У Анкары есть окно возможностей, которое сначала позволит "заморозить" проблему с С-400, а потом её полностью решить.

Начать, по мнению этого человека, нужно с размещения американских ЗРК Patriot на границах с сирийским Идлибом.

Глава турецкого офиса фонда Маршалла:

Турция выиграет от немедленного размещения батарей Patriot на своей границе с Сирией. И США могли бы помочь Анкаре в этом в обмен на условие не активировать российские С-400 в течение, например, года.

С этим мнением, которая транслируют оппозиционные турецкие СМИ, практически совпадает мнением Чаглара Курджа, специалиста в области обороны. Он тоже считает, что Анкаре «необходимо повременить с активацией ЗРК С-400».

Курдж:

Во-первых, Турция искала способы наладить свои отношения с США, особенно после событий в Идлибе. Во-вторых, пандемия, похоже, заморозила политическое равновесие в этом вопросе. У обоих государств есть более насущные проблемы, и никто не хотел бы вступать в кризис в это время.