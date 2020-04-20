На белорусских "Тиграх" хорошо защитили пулеметчиков: почему у нас не так?

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РБ ("Ваяр")

Бронированный автомобиль МЗКТ-233036-010 "Лис-ПМ" является белорусской версией российского "Тигра". Он находится на вооружении подразделений внутренних войск МВД.

Внешнее отличие - установка бронезащиты 12,7-мм пулеметной установки НСВ "Утес". Боец укрыт от пуль и осколков, что очень важно в реальной боевой ситуации.

В той же Сирии военнослужащие, сражающиеся на стороне правительственной армии, были вынуждены самостоятельно "модернизировать" в полевых условиях "Тигры", прикрывая рабочие места бойцов, применяющих крупнокалиберные ДШК листами брони.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РБ ("Ваяр")

На белорусских "Лисах" все продумано уже изначально. Конечно, перспективнее устанавливать дистанционно управляемые пулеметные установки, такую технику получала и Российская армия. Однако эти версии более дорогие, сложные, и такие модули просто невозможно установить массово - на все бронеавтомобили.

Самое интересное, и у нас на выставках демонстрировались варианты броневиков с похожей защитой, но что-то наши военные не спешат оборудовать технику подобным образом.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РБ ("Ваяр")

Белорусские же силовики, несмотря на то, что не имеют боевого опыта в локальных войнах, судя по "Лисам", учитывают иностранный и учатся именно на чужих ошибках.

Лев Романов