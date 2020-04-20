День космонавтики – виртуально

Лидер «Юнармии» Роман Романенко вывел Гагаринский урок в онлайн

О полетах, еде в тюбиках, отборе в Отряд, летающих тарелках и не только юнармейцы страны узнали из первых уст. Выход в космос, а точнее, в прямой эфир, прошел в День космонавтики, 12 апреля. Ровно в полдень по Москве к экранам компьютеров, планшетов и телефонов прильнули юные участники Движения и их родители. Еще бы – не каждый день выпадает возможность лично обратиться к потомственному космонавту, Герою России Роману Романенко.

Вопросы к эфиру начали собирать заранее – чтобы озвучить самые интересные. Всего отобрали больше тысячи писем и видеопосланий. Из Якутии и Ингушетии, Урала и Дальнего Востока, Киргизии и Приднестровья: интерес к акции вышел за пределы России. Практически с момента запуска Гагаринского урока. За пять лет его существования проект поддержали уже в 100 странах мира. В 2020-м среди новичков – военные училища и кадетские корпуса Министерства обороны.

Что касается формы, то тут пришлось импровизировать. Из-за известных обстоятельств Гагаринский урок, включенный Министерством просвещения в календарь образовательных событий учебного года, было решено проводить дистанционно. Но в этом есть и свои плюсы, подчеркнул Роман Романенко, открывая занятие с юнармейцами.

«Мы стали ближе, можем вот так запросто – без редакторов, продюсеров, операторов, звукорежиссеров – пообщаться в прямом эфире, обсудить любые темы. Наш урок напоминает мне сеанс связи с Центром управления полетами, когда я находился за тысячи километров от Земли – на орбитальной станции. Помогать мне будет дочь Настя. Она в современных технологиях ориентируется лучше меня. Итак, поехали! » – дал старт онлайн-общению лидер «Юнармии».

В качестве основной темы была выбрана история создания и развития Отряда космонавтов, которому в этом году исполнилось 60 лет. Чтобы урок не выглядел, как нудная лекция, лидер Движения тут же предложил зрителям интерактив. Он попросил указать в комментариях пофамильный состав первого набора. Призвал ребят быть честными – отвечать с ходу и без «совещаний» с Яндексом.

«В космонавты выбирали военных летчиков-истребителей в возрасте до 35 лет, ростом до 175 см, весом до 75 кг. На первом этапе утвердили личные дела более чем 3,5 тыс. офицеров. До первичной беседы дошли только 350. Полностью все этапы медицинского обследования прошли 29 человек. Из которых отобрали чуть меньше половины», – пояснил он.

К первому полету в космос с декабря 1960 по январь 1961 года в Жуковском готовились Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский. Центр подготовки космонавтов тогда уже был учрежден, но практически еще не работал. Основные тренировки проходили в одном из филиалов Летно-исследовательского института, в лаборатории № 47, где находилась модель космического корабля «Восток-3А».

«В результате первым космонавтом был выбран Юрий Гагарин, а его дублером стал Герман Титов. В итоге 12 апреля Юрий Алексеевич впервые в истории человечества покинул «колыбель разума», – завершил теоретическую часть Романенко.

Отвечая на вопрос Елизаветы Тимаковой из Калужской области, лидер Движения не скрывал «подводных камней». Профессия космонавта – не только самая редкая, но и одна из самых опаснейших. Поэтому прежде чем решиться на этот шаг, каждый должен задаться вопросом: действительно ли космонавтика – та самая сфера, которой хочется посвятить свою жизнь. Если сомнений нет, Герой России посоветовал идти до конца. Быть смелым, настойчивым, готовым на жертвы. Кстати, нынешняя самоизоляция станет для потенциальных космонавтов первой проверкой на прочность.

Все старания окупятся видом из иллюминатора – так ответил Роман Юрьевич на вопрос юнармейцев из Бухты Провидения. Это Чукотский автономный округ – там нет воинских частей, практически нет транспортного сообщения: самолеты летают раз в две недели, а корабли заходят только когда есть навигация. Так вот, на краю света тоже действует юнармейский отряд «Ориентир», который поинтересовался у своего Лидера, удавалось ли ему наблюдать в космосе полярное сияние.

«Посчастливилось, видел своими глазами. И это было ослепительно красиво. Уже позже появилась возможность поделиться этим уникальным явлением со всем миром – коллеги с Международной космической станции стали фотографировать и снимать Аврору на видео. Сам я тоже много фотографировал. Хотелось остановить прекрасное и опасное мгновение. Космос вообще дает возможность пережить всю гамму чувств – от трепета до ответственности и эйфории», – заверил он.

Подробнее рассказать о жизни на орбите Романа Юрьевича попросил юнармеец Данил Коротков из Ростовской области. Особенно подростка интересовало то, как космонавты преодолевают страх.

«У космонавтов страх под контролем. Они учатся справляться с ним на Земле. Во время длительных и упорных тренировок все наши действия отрабатываются до автоматизма. Чтобы исключить неизвестность, а значит, и потенциальный страх. Помню, какой заряд адреналина я испытал во время своего выхода в космос. Не знаю, как оказался за пределами станции, – так хотелось поскорее все увидеть своими глазами. Но, столкнувшись лицом к лицу с «черной дырой», я не растерялся. Осознавал потенциальную опасность и действовал по четкому плану», – подчеркнул Романенко.

Романтика со временем проходит, и начинаются трудовые будни – когда нужно заниматься научно-исследовательской деятельностью. Кстати, рабочий день на орбите такой же, как на Земле, – 9 часов. Космонавты изучают свойства веществ в условиях отсутствия гравитации, работают над созданием новых материалов, которые пригодятся для использования на Земле. Скучать некогда. «Самое трудное – это разлука с близкими», – добавил Лидер «Юнармии», отвечая на вопрос Сабины Фузаиловой из Казахстана.

«Мне удалось дважды побывать на борту Международной космической станции, в общей сложности это почти год. Да, есть видео- и телефонная вязь. Но она не заменит живого общения. Я не могу погладить любимого кота, поцеловать дочку на ночь, посидеть за чашкой чая с родителями. Выручает работа, которая занимает почти все свободное время».

Есть ли жизнь на Марсе, какая еда из тюбиков нравится больше всего, на каком языке общаются космонавты разных стран, как долго проходит реабилитация после полета – за час эфира Роман Юрьевич успел ответить на два с лишним десятка вопросов. Не обошлось и без юнармейской тематики. В частности, Даниил Кустов поинтересовался у начальника Главного штаба, следит ли он за юнармейским турниром «КиберВесна» и будет ли продолжение.

Дальше – больше, пообещал Романенко. В «Юнармии» понимают, что киберспорт – одно из самых востребованных у современных подростков направление. Поэтому в организации ищут возможности для развития – месяц назад подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией компьютерного спорта.

«Такие турниры будем проводить как минимум два раза в год – осенью и весной. Что касается «КиберВесны» – слежу по мере возможности. Вижу, что «зашла». Много участников, много обсуждений, много юмора. Читал в комментариях, что игроки спрашивали о других дисциплинах. Например, о Counter-Strike. Постараемся учесть запросы ребят и включить новые игры к следующему чемпионату», – пообещал он.

Оn-line урок от космонавта Романенко посмотрели больше 50 тысяч зрителей. Среди активных регионов – Вологда, Калуга, Тува, Кузнецк, Ессентуки, Крым, Сахалин, Дагестан, Тула, Пенза, Новочеркасск, Ульяновск, Коми, Москва, Пермь, Карелия, Санкт-Петербург, Саратов, Татарстан, Иваново, Белгород, Великий Новгород и другие. Побит еще один рекорд – по количеству подписавшихся на профиль «Юнармии» пользователей. Гагаринский урок все сдали на «отлично».

Наталия Ушакова

Наталия Сергеевна Ушакова – журналист.