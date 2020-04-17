Рогозин рассчитывает на начало процесса передачи военным ракеты "Ангара А5" в конце месяца

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Центр Хруничева начнет передавать Минобороны ракету тяжелого класса "Ангара А5" до конца апреля для подготовки ко второму испытательному пуску, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозиню

"А это наша красавица "Ангара А5" с боковыми блоками. Сейчас идут проверки на Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Критических замечаний не выявлено. Рассчитываем до конца текущего месяца начать передачу ракеты военным для дальнейшей её транспортировки в Плесецк", - сообщил Рогозин в "Твиттере".

В феврале гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил журналистам, что предприятие планирует весной отправить на космодром Плесецк второй экземпляр новой российской ракеты-носителя "Ангара А5".

"У нас стоит задача: март-апрель машина уйдет на космодром. Состав оттуда возвращается в Омск, забирает машину, привозит сюда", - сказал Варочко 12 февраля.

Он сообщил, что затем состав снова отправится на омское предприятие "Полет", где производятся универсальные ракетные модули (УРМ) для "Ангары". Затем модули железной дорогой привозятся в Москву в Центр Хруничева, где проводится финальная сборка ракет, ее испытания, после чего носитель перевозится на космодром.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.