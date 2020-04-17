На фоне коронавируса пункты отбора контрактников в РФ перешли на "удалёнку"

Контрактники, прибывшие на отдых в военный санаторий.

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Желающие служить в армии по контракту смогут подать заявки удаленно, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Пункты отбора граждан на военную службу по контракту Западного военного округа, дислоцированные в 26 субъектах Российской Федерации, переведены на удаленный режим работы", - заявили в пресс-службе.

Заявки и документы от кандидатов принимают по электронной почте, а проконсультироваться можно по телефону.

"Для подачи заявки кандидатам необходимо зарегистрироваться в "Личном кабинете гражданина" на сайте министерства обороны РФ, выбрать раздел "Военная служба по контракту" и прикрепить основные документы об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы", - сказали в пресс-службе.